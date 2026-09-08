IMSS reporta casi 23 millones de empleos al cierre de agosto

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que al cierre de agosto registró 22 millones 798 mil 473 empleos, “la segunda cifra más alta desde que se tiene registro y la mayor para un mes de agosto”.

En su reporte mensual, indicó que del total, el 87.1% correspondió a puestos permanentes y el 12.9% fueron eventuales. En particular, los puestos permanentes ascendieron a 19 millones 860 mil 128 “la cifra más alta para cualquier mes de la serie histórica”.

Cabe señalar que en agosto se crearon 38 mil 319 puestos, es decir, se trató de una tasa de 0.2%. Con lo anterior, la creación de empleo en lo que va del año fue de 281 mil 397 puestos de trabajo, que fueron equivalentes a una tasa anual de 1.2%.

Además, en los últimos doce meses se registró un crecimiento de 343 mil 556 empleos equivalentes a una tasa anual de 1.5%

Aumentó el salario

Al cierre del pasado mes, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS se ubicó en $673.1 pesos, el segundo más alto para cualquier mes desde que se tiene registro.

“Este salario presentó , en su comparación anual, un cambio nominal de $42.3 pesos, el quinto mayor incremento registrado para un mes de agosto desde que se tiene registro”, precisó el Seguro Social.

Es importante destacar que los sectores económicos que registraron los mayores crecimientos porcentuales anuales en puestos de trabajo fueron :

Transportes y comunicaciones:6.6%

Extractivo: 4.7%

Servicios sociales y comunales: 3.7%.

Por entidad federativa, con crecimientos anuales superiores a 6% destacaron Baja California y Oaxaca. Mientras que en lo que respecta a los registros patronales, este rubro tuvo una caída de 0.2%.

Al 31 de agosto, estaban inscritos ante el IMSS, un millón once mil 239 patrones, lo cual, significó una variación mensual negativa de mil 815 registros. Además, en su comparación anual, la variación fue de -2.7%.