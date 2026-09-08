Magistrada Erika Rodríguez impulsa formación judicial de alto nivel en Oaxaca

El Poder Judicial del Estado de Oaxaca anunció la apertura de la convocatoria para el Doctorado en Derecho Judicial y Nuevas Tecnologías, un innovador programa académico desarrollado en colaboración con la Universidad de Perugia, Italia, y orientado al estudio de la inteligencia artificial, las tecnologías digitales y su impacto en la actividad judicial.

Muestra de los estudios de alto nivel que ha consolidado, la institución realizó la clausura de los estudios de posgrado que imparte a través de su Escuela Judicial, con la graduación de 15 profesionistas que conforman la segunda generación de la Maestría en Derecho Judicial, con doble titulación e impartida en colaboración con esta universidad europea, fundada en 1308.

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Así también, 45 abogadas y abogados que cursaron las especialidades en Derecho Civil Mercantil, Derecho Familiar, Derecho Penal, Derechos Humanos y Sistema Penal Acusatorio, con duración de un año y reconocimiento de validez oficial.

Como siguiente paso, el Doctorado en Derecho Judicial y Nuevas Tecnologías, fruto de la alianza con la Universidad de Perugia, tendrá un enfoque internacional e interdisciplinario. Su objetivo será generar conocimiento especializado sobre el impacto de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales en los sistemas de justicia, con una visión humanista.

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La magistrada presidenta afirmó que la preparación de quienes sirven a la justicia no puede limitarse a la obtención de una licenciatura o a cursos aislados, ante la evolución constante del conocimiento jurídico, las transformaciones sociales, los nuevos paradigmas en materia de derechos humanos y el desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías.

“La formación de quienes servimos a la justicia no puede detenerse”, sostuvo.

En este sentido, subrayó que la incorporación de nuevas tecnologías a la función judicial debe ir acompañada de pensamiento crítico, ética y responsabilidad, sin renunciar al juicio humano ni al compromiso de que la justicia tenga siempre como centro a las personas.

Por su parte, el coordinador de la Maestría en Derecho Judicial, Mario Ignacio Álvarez Ledezma, destacó el trabajo desarrollado para consolidar la colaboración académica con la Universidad de Perugia y acercar a profesionales mexicanos a una perspectiva jurídica y académica europea.

Con esta estrategia y el respaldo de la Universidad de Perugia, fundada en 1308, el Poder Judicial del Estado busca que la preparación académica de sus operadores jurídicos se traduzca en mejores herramientas para el ejercicio de la función jurisdiccional y en una impartición de justicia de mayor calidad para las y los oaxaqueños.