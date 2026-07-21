El deplorable estado de las calles y avenidas en México; Guanajuato, con mejores percepciones

www.mexicosocial.org

Uno de los servicios públicos de los que existe una muy alta insatisfacción, de manera generalizada en México, es el de las calles y avenidas. En efecto, vivimos en entornos urbanos hostiles, donde la infraestructura y el equipamiento urbano son insuficientes y poco pertinentes y en los que se ha privilegiado el uso intensivo de automóviles sobre la posibilidad de construir ciudades y entornos urbanos para todas las edades y para la garantía del derecho a la movilidad y el derecho a la ciudad.

Los datos

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), únicamente 14.7% de la población de 18 años y más que habita en zonas urbanas considera que sus calles y avenidas se encuentran en buen estado. Como se observa, es un porcentaje muy bajo, por lo que las entidades donde se registran porcentajes superiores a la media nacional son estados con muy mala calidad de servicios en este rubro. Con esa consideración, los estados que tienen los porcentajes más altos son Guanajuato, con 30.8%; Campeche, 23%; Jalisco, 22.2%; Tlaxcala, 21.2%; Nuevo León, 21%; Nayarit, 19.9%; Sinaloa, 19.8%, y Coahuila, 17.5%.

México social Especial

En el extremo se encuentran Guerrero, con 11.6% de satisfacción con la calidad de calles y avenidas; la Ciudad de México, con 9.5%; Puebla y Chihuahua con 7.6%;, cada uno de ellos; Baja California, 6.8%; Hidalgo, 6.7%: Sonora, 6.5% y, en el sótano de las peores percepciones, Baja California Sur, con sólo 3.8% de personas satisfechas con calles y avenidas.

Otro de los indicadores que mide la ENCIG es el relativo al porcentaje de personas mayores de 18 años que consideran que la reparación de baches y de coladeras es inmediata y de calidad. En ese rubro, únicamente 10.9% a nivel nacional considera que se tiene un servicio adecuado. Los estados que alcanzan los mejores números, que debe insistirse, son extremadamente bajos, son: Guanajuato, 21.4%; Campeche, 19%; Nuevo León, 16.9%; Coahuila, 15.7%; Sinaloa, 14.4%, y Tlaxcala y Nayarit, con 14.3%, cada uno de ellos.

En la parte baja de esa lista se encuentran: Estado de México, con sólo 8.4%; Ciudad de México, 8.2%; Sonora, 7.7%; Baja California, 6.4%; Puebla, 5.7%; Guerrero, 5.3%; Baja California Sur, con 4.7%, e Hidalgo, con 4.1%

México social Especial

La ENCIG mide además el porcentaje de población satisfecha con los semáforos, considerándolos como funcionales, con un promedio nacional de 64%; además del indicador relativo a la satisfacción percibida respecto de que los señalamientos en calles y avenidas son claros, con apenas 53.4% de la ciudadanía que los considera de esa manera. Como resultado, promediando todos esos rubros, el Inegi estimó para el año 2025 que únicamente 23.7% de la población nacional se encuentra satisfecha con las calles y avenidas de sus localidades. Pero si se eliminan los rubros de semáforos y señalamientos, el promedio sería de apenas 12.8%.

Los estados con mayor porcentaje de satisfacción de calles y avenidas son: Guanajuato, con 44.1%; Campeche, con 41.1%; Coahuila, 35.9%; Nayarit, 35.6; Aguascalientes, 35.3%; Nuevo León, 33.8% y Yucatán, 33.3%. En el extremo opuesto están: Guerrero, con 16.4%; Estado de México, 15.5%; Baja California, 13.5%; Baja California Sur, 13%; Puebla, 12.1% y el estado de Hidalgo, con sólo 11.2%