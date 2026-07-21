UNAM deja fuera a 5 mil aspirantes con puntajes que antes aseguraban ingreso

Miles de jóvenes que buscaban un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encontraron con una sorpresa: quedaron fuera pese a obtener resultados que, en años anteriores, les habrían permitido ingresar.

Un análisis estadístico estima que alrededor de 5 mil aspirantes fueron desplazados este año debido al aumento en los puntajes mínimos necesarios para entrar a algunas carreras.

La estimación realizada por Gerardo Guerrero, economista y científico de datos señala la aparición de un grupo más amplio de aspirantes con calificaciones muy altas, lo que elevó la competencia y dejó la vara de ingreso más arriba en varias licenciaturas.

El cambio ocurrió en el primer examen de admisión a licenciatura aplicado completamente en línea por la UNAM, modalidad que se implementó durante tres semanas entre mayo y junio.

El aumento de los puntajes no afectó a todas las áreas por igual. El mayor impacto, según el análisis, se registró en el Área III, relacionada con Ciencias Sociales.

Gráfico: Jesús Sánchez

En esa zona, el puntaje mínimo de ingreso pasó de 79 a 98 aciertos, una diferencia de 19 respuestas correctas. El estudio estima que cerca de 2 mil aspirantes quedaron fuera por este incremento.

En total, calcula que entre 3 mil 900 y 5 mil 500 jóvenes no alcanzaron un lugar debido al aumento de los puntajes de corte.

El análisis revisó distintas explicaciones, como que el examen hubiera sido más sencillo o que la modalidad en línea hubiera atraído a más aspirantes con alto desempeño.

Sin embargo, sus resultados no permiten determinar una causa definitiva ni confirmar por sí mismos que haya existido alguna irregularidad.

El aumento de los puntajes no afectó a todas las áreas por igual. El mayor impacto, según el análisis, se registró en el Área III, relacionada con Ciencias Sociales. Cuartoscuro

Piden auditoría

Frente a las variaciones en las métricas del concurso, el exconsejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Eduardo Backhoff Escudero, consideró a través de su cuenta en la red social X que la institución debe revisar el proceso a fondo:

La @UNAM_MX debe realizar una auditoría académica para determinar las causas de la inflación de las puntuaciones en su examen de admisión. La supervisión con IA en la administración del examen a distancia mostró que es insuficiente para evitar trampas" —publicó el especialista.

En la misma serie de publicaciones, Backhoff argumentó su postura expresando que, a su juicio, la explicación a este comportamiento atípico derivaría de ayuda externa no detectada durante la aplicación remota: "O los exámenes resultaron más fáciles o los estudiantes fueron más listos o estos hicieron trampa. Las dos primeras posibilidades son altamente improbables, la última es la única factible. En este caso se premia a quien no lo merece", aseveró en la red social.

De manera paralela, análisis sobre métricas específicas en planteles del sistema periférico, como la Licenciatura en Pedagogía en la FES Acatlán —con datos documentados por el Dr. Eduardo Chávez—, indican un incremento en el puntaje de corte, el cual pasó de 45 a 59 aciertos de un ciclo a otro.

Ayer Excélsior publicó que se dió un salto sin precedentes en la media de aciertos y una reestructuración drástica en las curvas de rendimiento del concurso de selección a licenciatura de la UNAM, en el primer proceso de admisión en la historia de la institución aplicado bajo la modalidad 100% en línea.

El cambio de formato, implementado para este ciclo 2026, no solo modificó la logística de aplicación, sino que provocó un comportamiento estadístico anómalo.

Convocan a marcha en Ciudad Universitaria

Como consecuencia del debate generado y de la inconformidad manifestada por aspirantes respecto a las puntuaciones de corte requeridas para este periodo, colectivos organizados bajo las etiquetas #movimientoUNAM2026 y #transparenciaUNAM emitieron una convocatoria para realizar una marcha el próximo 27 de julio a las 11:00 horas.

De acuerdo con los organizadores, la movilización partirá de las estaciones Metro Universidad e Insurgentes Sur con destino a la Biblioteca Central en Ciudad Universitaria, con el planteamiento de solicitar la revisión de las metodologías aplicadas y proponer el retorno a los exámenes presenciales para las futuras convocatorias.

El debate académico y las convocatorias ocurren posterior a la difusión de las cifras oficiales por parte de la UNAM para el ciclo escolar 2026.

La Universidad informó la asignación de 50 mil 113 lugares de nuevo ingreso (21 mil 962 por concurso de selección y 28 mil 151 por pase reglamentado), cifra que representó un incremento de mil 454 espacios en comparación con el periodo previo. En dicho reporte, la institución detalló que el examen a distancia contó con monitoreo asistido por Inteligencia Artificial y dio a conocer la cancelación de 3 mil 174 exámenes (2% de los 158 mil 712 presentados) debido a conductas irregulares y contrarias a la normativa universitaria durante la aplicación.

Excélsior ha solicitado una postura de la UNAM desde la difusión de los resultados pero hasta al cierre de esta edición no hubo respuesta.