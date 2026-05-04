Investigaciones Excélsior: “Pesadilla, a un clic”, redes de trata en internet

Investigaciones Excélsior presentará este martes y miércoles el reportaje titulado “Pesadilla, a un clic”, en el que revela cómo operan redes de trata de personas a través de internet, aprovechándose de la vulnerabilidad económica de sus víctimas.

El trabajo periodístico expone los mecanismos utilizados por estos grupos para atraer a mujeres mediante falsas promesas de empleo, apoyo económico o mejores condiciones de vida.

Reproducir Red de trata

Una vez establecida la comunicación en línea, las víctimas son manipuladas y, en muchos casos, llevadas a entornos de explotación. De acuerdo con el avance del reportaje, las plataformas digitales se han convertido en un terreno fértil para este tipo de delitos, debido a la facilidad de contacto, el anonimato y la rapidez con la que los delincuentes pueden operar.

La investigación profundiza en los métodos de enganche, así como en los testimonios que evidencian el impacto de estas prácticas. “Pesadilla, a un clic” busca visibilizar una problemática creciente y alertar a la población sobre los riesgos que existen en el entorno digital, especialmente para quienes enfrentan condiciones económicas adversas.

La serie será publicada en dos entregas consecutivas, ofreciendo un panorama detallado sobre este fenómeno y sus implicaciones sociales.

fdm