La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 4 de mayo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 4 de mayo de 2026 desde la Ciudad de México, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este primer lunes de mayo.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, informó que este lunes 4 de mayo dará inicio la nueva dispersión de fondos correspondientes a los programas sociales del gobierno de México, que beneficiarán a millones de personas en todo el país.

Dichos apoyos se estarán dando del 4 al 27 de mayo del presente año y corresponden al bimestre mayo-junio.

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el gabinete de seguridad viajará a Sinaloa para sostener un encuentro con la gobernadora interina.

La consejera jurídica, Luisa María Alcalde estableció que en este momento la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que solicite al gobierno de los Estados Unidos que amplíe las pruebas que acrediten que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, estuvo involucrado con el cártel de Sinaloa.

La presidenta Sheinbaum afirmó que si no se hubiera combatido la corrupción no se tendrían los logros en materia de recaudación, seguridad y programas sociales.

La titular del Ejecutivo puntualizó que tras la solicitud de licencia de Rubén Rocha y de las críticas hacia su gobierno por presunta corrupción, “ahora es tiempo de principios”.

Dijo que la encargada de combatir casos de corrupción en el partido Morena deberán ser combatidos por la presidenta de ese partido, Ariadna Montiel.

Mañanera Sheinbaum hoy 4 de mayo de 2025 EN VIVO

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fdm