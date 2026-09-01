Depuración en Ciencia: salen 941 programas de posgrado del padrón oficial por nuevas reglas

El nuevo Sistema Nacional de Posgrados (SNP) redujo en 27.1 por ciento su padrón de programas reconocidos en apenas seis meses: pasó de 3 mil 477 registrados al cierre de 2025 a 2 mil 536 al 30 de junio de 2026.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, la reducción ocurrió luego de una reestructuración normativa y operativa del sistema y de un nuevo proceso de valoración y reconocimiento de los programas de posgrado.

Esto significa que 941 programas que aparecían en el padrón anterior ya no forman parte del registro vigente.

El Gobierno federal aclara que el cambio responde a la transformación del Sistema Nacional de Posgrados, cuyos nuevos lineamientos fueron publicados en octubre de 2025 y posteriormente se abrió una convocatoria para que los programas fueran evaluados y reconocidos bajo las nuevas reglas.

El padrón vigente está integrado por 2 mil 536 programas: 863 de doctorado, 142 de especialidad y mil 531 de maestría.

Por áreas del conocimiento, 534 corresponden a Ciencias Sociales; 503 a Ingenierías y Desarrollo Tecnológico; 307 a Humanidades; 261 a Biología y Química; 252 a Ciencias de Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas; 239 a Medicina y Ciencias de la Salud; 184 a Ciencias de la Conducta y la Educación; 178 a Ciencias Físico-Matemáticas y de la Tierra, y 78 son interdisciplinarios.

La depuración del padrón ocurre en paralelo con una política federal que busca ampliar la formación de personal altamente especializado. Entre septiembre de 2025 y junio de 2026, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) administró 85 mil 434 becas y apoyos, de los cuales 71 mil 449 correspondieron a estudios de posgrado.

En total, estos apoyos representaron una inversión de 13 mil 102.4 millones de pesos. El 51.7 por ciento de las becas y apoyos fue para mujeres y 48.3 por ciento para hombres.

El Informe también reporta que el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) estuvo integrado por 49 mil 618 personas, de las cuales 20 mil 702 eran mujeres y 28 mil 916 hombres.

En investigación científica, el Gobierno afirma además que cambió el esquema de financiamiento: de apoyar alrededor de 500 proyectos al año pasó a financiar cerca de mil 900 proyectos, con horizontes de ejecución de hasta tres años.

Sin embargo, el nuevo padrón de posgrados representa uno de los cambios más visibles de la reorganización de la política científica del actual gobierno: más de uno de cada cuatro programas que integraban el registro al cierre de 2025 ya no aparece en el padrón reconocido a junio de 2026.