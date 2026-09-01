Destacan avances en materia de agua potable en Ecatepec en Gobierno de Presidenta Sheinbaum

La aplicación del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, que contempla una inversión superior a los 3 mil millones de pesos para obras y programas, colocó a Ecatepec en el centro de la política nacional, afirmó la Alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

En su conferencia semanal que coincidió con el Segundo Informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la munícipe destacó que uno de los principales avances se registra en materia de agua potable, donde los tres niveles de gobierno han destinado más de mil 700 millones de pesos.

Refirió que al inicio de la actual administración sólo alrededor de 35 por ciento del municipio contaba con suministro por red, mientras que actualmente la cobertura alcanza 80 por ciento.

Como parte de estas acciones, se rehabilitaron 71 pozos y se construyó el Tanque Maestro de Ciudad Cuauhtémoc, con capacidad para cinco millones de litros.

Hoy decimos con claridad que nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, es la presidenta del agua en Ecatepec”, sostuvo Cisneros Coss.

La Alcaldesa también resaltó que más de medio millón de habitantes del municipio reciben algún apoyo federal, entre adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, estudiantes y familias. Aseguró que Ecatepec es “el municipio del país que más apoyos recibe a nivel federal”.

En infraestructura urbana, informó que se han intervenido más de 444 kilómetros de vialidades y se construyeron 305 Senderos Seguros, además de trabajos de recuperación de parques, camellones y espacios públicos.

En educación, destacó los proyectos del CBTis 29, el Bachillerato Nacional Margarita Maza y la Universidad Nacional Rosario Castellanos. En salud, anunció que el Hospital Oncológico Pediátrico iniciará su rehabilitación en octubre de 2026 y que se destinarán 24 millones de pesos para rehabilitar 29 unidades médicas.

Cisneros Coss también reconoció el respaldo de Claudia Sheinbaum al municipio conurbado.