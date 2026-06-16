Sindicatos de Veracruz acusan recorte de 40% en pensiones bajo el gobierno de Nahle

El gobierno de la morenista Rocío Nahle ha montado un ajuste que reduce hasta en un 40 por ciento del salario base de cotización para las pensiones de los trabajadores en retiro, lo que ha derivado en la aplicación de un criterio de "promedio ponderado" para el cálculo del salario regulador.

Esta decisión ya encendió los "focos rojos" en los sindicatos estatales veracruzanos que hoy en conferencia pidieron una mesa de diálogo con la titular del Ejecutivo porque denunciaron que esta fórmula afecta incluso a empleados que ingresaron al servicio público antes de la reforma legal del 21 de julio de 2014.

El frente de más de 60 organizaciones sindicales, que agrupa a dependencias de los tres poderes del Estado, organismos descentralizados y al sector magisterial, piden esta audiencia para frenar la aplicación del llamado salario regulador.

Aunque el conflicto estalló a finales del Ejercicio 2024, es hasta este momento en que los sindicatos se unieron para protestar de manera contenida, pues aseguran que la audiencia que solicitan con la gobernadora Rocío Nahle será "única y exclusivamente" para tratar de resolver estas disminuciones salariales, a pesar de que han pasado dos conmemoraciones del Día del Trabajo y no hubo reclamos públicos por este descuento.

Elsy Elizabeth Hernández Cárdenas, secretaria de Organización del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y vocera de los sindicatos, dijo que la base trabajadora está sufriendo un ajuste de hasta un 40 por ciento de reducción en el salario base de cotización al momento de obtener una pensión por vejez, jubilación, invalidez, incapacidad u orfandad.

Explicó que las autoridades del IPE comenzaron a aplicar de forma generalizada un criterio de "promedio ponderado" para el cálculo del salario regulador.

Esta fórmula afecta incluso a empleados que ingresaron al servicio público antes de la reforma legal del 21 de julio de 2014, es decir, bajo el amparo de las anteriores Leyes número 5 y 20, las cuales estipulaban que el cálculo debía determinarse conforme al sueldo presupuestal ordinario señalado en el nombramiento del trabajador.

"No queremos que se entere por las tarjetas que los asesores le envían, tampoco queremos que lo lea en un resumen de un informe, ni mucho menos de las cifras que, a modo, algunos funcionarios tienen que pasarle", sentenció la vocera.

Los sindicatos unidos calificaron la medida como "indiscriminada" y señalaron que el cambio de criterio se dio "de un día para otro" y apelan a un sentido de humanidad para que se restablezca el criterio anterior, el cual respetaba el 100% del último salario base de cotización del trabajador una vez cumplidos los 30 años de servicio y la edad biológica requerida.

"Es increíble que hoy en día haya trabajadores con 36 o 38 años de servicio, que ya han cotizado incluso más de los años establecidos en la ley, y que aun así estén siendo afectados por este promedio sin haber sido informados ni notificados", concluyó Hernández Cárdenas.