Sindicato del IMSS consultará a 475 mil trabajadores por incremento salarial

Adrián Manjarrez, coordinador del comité de diálogo y vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), anunció ayer que el próximo 14 de octubre se realizará una consulta a la base trabajadora para validar el aumento salarial de 6.8%, aprobado previamente durante su Congreso Nacional Ordinario.

En entrevista con Yuriria Sierra para Imagen Radio, el vocero sindical precisó que la votación se llevará a cabo de las 7:30 a las 21:00 horas, con el propósito de que el personal de base exprese directamente su postura frente al acuerdo alcanzado con las autoridades del instituto, luego de las protestas y los bloqueos de vialidades registrados en la capital.

“Nadie pretenda sustituir la voluntad de la base trabajadora. Creo que este ejercicio de la consulta será un ejercicio para que ni la dirigencia ni un grupo ni una persona pueda hablar en nombre de todos. Yo creo que la voz de los trabajadores se debe expresar democráticamente y esa voz debe de ser respetada”, sostuvo.

Aumento salarial beneficiará a trabajadores y pensionados

El representante del SNTSS explicó que la retribución económica pactada contempla un incremento de 6.8%, porcentaje que comprende a los 475 mil empleados en activo, así como a más de 350 mil jubilados y pensionados del organismo sanitario.

Manjarrez expuso que la cifra acordada superó los márgenes de la inflación nacional y las estimaciones del producto interno bruto (PIB). Asimismo, subrayó que el convenio fue resuelto inicialmente durante el Congreso Nacional Ordinario del 11 de septiembre, mediante la representación de mil 300 delegados electos.

El funcionario sindical agregó que la dirigencia decidió convocar a las urnas con el objetivo de fortalecer el canal de comunicación con el personal sindicalizado y permitir que los trabajadores manifiesten su postura respecto al acuerdo salarial.

Consulta del SNTSS se realizará en unidades laborales

En ese sentido, detalló que la jornada de votación se desarrollará de las 7:30 a las 21:00 horas en las unidades laborales del país, para que el personal de base participe en el ejercicio y exprese directamente su posición sobre el incremento previamente aprobado por la representación sindical.

Respecto a las movilizaciones y los cierres viales, Manjarrez atribuyó las protestas a un sector inconforme con los porcentajes del ajuste económico pactado. No obstante, aclaró que las manifestaciones de los trabajadores inconformes no han interrumpido la operación hospitalaria ni la atención.

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