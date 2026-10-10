Cae “El Moco”, presunto líder huachicolero que buscó una alcaldía en Puebla

Trabajos de inteligencia y análisis de información naval permitieron la detención de Juan Lira Maldonado, alias “El Moco” y/o “Chaparro”, identificado por las autoridades como presunto líder del grupo criminal conocido como “El Moco”, relacionado con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos en Puebla y zonas de Hidalgo.

La captura se realizó en el municipio de Zacatlán, Puebla, mediante un despliegue encabezado por elementos de Infantería de Marina de la Región Naval Central de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado.

Durante el operativo, a Lira Maldonado le fueron asegurados aproximadamente tres millones de pesos en efectivo, un arma de fuego corta, tres teléfonos celulares y un equipo de radiocomunicación. Los indicios quedaron a disposición de la autoridad ministerial para integrarlos a las investigaciones.

“El Moco” y su presunta operación de robo de combustible en Puebla e Hidalgo

De acuerdo con información de inteligencia, “El Moco” presuntamente encabeza una estructura dedicada al robo de combustible cuyo radio de operación comprende Ahuazotepec, Zacatlán, Chignahuapan y Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla, además de diferentes puntos del vecino estado de Hidalgo.

El perfil del detenido también registra actividad política. En 2024, Juan Lira Maldonado fue candidato del partido Fuerza por México a la presidencia municipal de Chignahuapan. Asimismo, de acuerdo con la información proporcionada, aparece como socio fundador de Grupo Constructor JLM, SARL, AAT, S.A. de C.V., empresa constituida el 12 de febrero de 2025.

Los registros de las autoridades señalan además que Lira Maldonado cuenta con antecedentes relacionados con investigaciones penales. Un Informe Policial Homologado (IPH), con folio 21847229 y fechado el 30 de septiembre de 2020, lo relaciona con delitos contra la salud y portación de arma de fuego en Chignahuapan.

También aparecen tres registros de órdenes de aprehensión atribuidas a la Fiscalía General del Estado de Puebla, identificadas con los números 25682112, 25683245 y 25679286. Las fechas de libramiento asentadas son 21 de febrero de 2025, 19 de mayo de 2024 y 9 de julio de 2022, respectivamente. La correspondiente a febrero de 2025 aparece como cancelada en la información proporcionada.

Trasladan a Juan Lira Maldonado a la Ciudad de México

La detención se produjo después de labores de seguimiento que permitieron establecer su posible zona de movilidad y el presunto ámbito de actuación de la organización. Las investigaciones buscan determinar la estructura, rutas y eventuales vínculos utilizados para la sustracción, traslado y comercialización ilícita de hidrocarburos.

Tras su captura, Juan Lira Maldonado fue trasladado a bordo de una aeronave de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla hacia la Ciudad de México.

Bajo custodia, fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el procedimiento legal y determinar su situación jurídica.

*mcam