¡Alerta! En riesgo migración anual de Mariposa Monarca, debido al cambio climático

El cambio climático podría interrumpir la migración anual de la Mariposa Monarca (Danaus plexippus), hacia sus santuarios de hibernación ubicados en la región centro de México, y empujarla más al noreste del territorio nacional.

Un estudio de investigadores del Instituto de Biología y del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, así como del Instituto de Ecología A.C., advierte que "el hábitat adecuado para la Mariposa Monarca en México, puede desplazarse hacia el sur, fracturando y alargando las rutas de migración existentes".

Habitantes de la Reserva de la Mariposa Monarca realizan artesanías. Fotos: Ernesto Méndez.

"Encontramos un cambio constante hacia el sur en áreas con idoneidad climática, biológica y ambiental para la Mariposa Monarca, donde la temperatura es el factor más limitante", señalaron.

Viaje más largo y extenuante

Los autores del artículo publicado en la revista científica PLOS Climate, destacaron que las proyecciones de cambio climático indican reducciones potenciales contrastantes del 40 por ciento y 8 por ciento en el hábitat adecuado para 2070.

Explendor de la mariposa monarca. (Especial)

Explicaron que esta situación alargaría el viaje, ya de por sí extenuante, de más de cuatro mil kilómetros, que realiza la Mariposa Monarca desde Estados Unidos y Canadá, lo que demandaría mayor energía para concretar la migración.

Detallaron que algunas simulaciones por computadora pronostican una posible caída en el hábitat ideal para la especie de 19 mil 500 kilómetros cuadrados a alrededor de ocho mil kilómetros cuadrados.

"Esta tendencia sugiere que la Mariposa Monarca puede establecer cada vez más poblaciones residentes reproductivas en el noreste de México, en lugar de llegar a sus sitios de hibernación (Estado de México y Michoacán)", establecieron.

Los investigadores Víctor Sánchez-Cordero, Saúl Castañeda, Alma Mendoza-Ponce, Blanca Verónica Juárez-Jaimes, Francisco Botello y Carolina Ureta, recordaron que la Mariposa Monarca, emprende su viaje de regreso al norte, cuando pasa el invierno y crecen 46 especies perennes de algodoncillo (Asclepias), que es su fuente de alimento favorito, y la única planta en la que pone sus huevos, y de donde se alimentan las larvas o las orugas.

*bb