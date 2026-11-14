Gobierno de Nuevo León presenta, Distrito Infantil

En el municipio de Guadalupe, Nuevo León, el gobierno encabezado por Samuel Alejandro García Sepúlveda, en conjunto con la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, articula el Distrito Infantil, un complejo que concentra infraestructura estratégica para el bienestar de la niñez y adolescencia. El proyecto integra en una misma zona a DIF Capullos, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el nuevo Hospital Infantil y el Parque del Agua, reuniendo servicios de cuidado, educación, restitución de derechos, medicina de alta especialidad y esparcimiento familiar.

En el ámbito de atención médica, el Nuevo Hospital Infantil, actualmente en edificación en La Pastora, contará con 310 camas, 55 consultorios y 31 especialidades médicas, incluyendo oncología, cardiología, neurología, cirugía pediátrica y áreas para pacientes quemados. Una vez en operación, este complejo atenderá a una población de referencia superior a las 468 mil niñas y niños, con capacidad anual proyectada para realizar hasta 11 mil cirugías, 35 mil atenciones de urgencias y 38 mil consultas especializadas.

Por su parte, el espacio denominado Capullos Renace sustituyó instalaciones deterioradas por infraestructura renovada para el resguardo temporal. El complejo dispone de 20 villas infantiles y juveniles, Villa Bebés con una superficie de 3 mil metros cuadrados para estimulación temprana, escuela, áreas deportivas, Edificio de Terapia Física y un Comedor y Cocina Central con capacidad para más de 200 personas. A escasos metros, la nueva Procuraduría de Protección brinda representación legal y atención en adopciones, acogimiento familiar, trabajo social y psicología, agilizando la resolución jurídica de cada caso.

Finalmente, la dimensión recreativa y ambiental se consolida con el Parque del Agua, un pulmón urbano de más de 78 hectáreas con humedales y áreas deportivas que enlaza directamente con el Distrito Infantil mediante el Puente Capullos, garantizando accesibilidad universal para familias y menores bajo tutela estatal.