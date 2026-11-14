Cae 'Raptor', jefe de sicarios del CJNG vinculado con multihomicidios en Colima

En una operación conjunta de fuerzas federales y autoridades estatales fue detenido Giancarlo “N”, alias "Raptor" o "Lucifer", identificado como presunto jefe de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado por su posible participación en diversos hechos de violencia registrados en Colima, entre ellos dos multihomicidios relacionados con la panadería "El Pichón".

El presunto delincuente, originario de Colima, era considerado un generador de violencia de segundo nivel dentro de la estructura criminal, donde supuestamente se desempeñaba como jefe operativo regional y encargado del grupo denominado Tropas de Alto Impacto (TAI), vinculado al CJNG.

De acuerdo con la información proporcionada sobre sus actividades delictivas, Carrillo Contreras es señalado como presunto autor intelectual de los multihomicidios relacionados con la panadería "El Pichón", ocurridos el 2 de febrero de 2025 y el 14 de abril de 2026, acontecimientos que forman parte de las investigaciones sobre la violencia atribuida a grupos criminales en la entidad.

Su historial judicial establece que el 4 de mayo de 2022 ingresó al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Colima, acusado de homicidio calificado en grado de tentativa. Cinco días después, el 9 de mayo, fue vinculado a proceso por ese delito.

Sin embargo, el 27 de marzo de 2025 obtuvo su libertad bajo el beneficio de condena condicional.

Posteriormente, el 10 de octubre de 2025, el Juzgado Primero Penal de Colima libró una nueva orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado en grado de tentativa, mandamiento judicial que permanecía vigente al momento de su captura.

La detención se concretó en Guadalajara, Jalisco, mediante una operación encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), autoridades de seguridad de Colima y la Policía de Tlaquepaque.

Los trabajos de inteligencia permitieron establecer su ubicación y desplegar un operativo de precisión para asegurar al presunto integrante del CJNG, sin que los elementos participantes realizaran un solo disparo.

Según las autoridades, la captura de "Raptor" representa una afectación a la estructura de mando y a la capacidad operativa de la organización criminal, particularmente por las funciones que presuntamente desempeñaba en la coordinación de células armadas con presencia en Colima y Jalisco.