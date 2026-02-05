Sin documentos, sin dinero: El drama de los cubanos deportados a Cancún

CANCÚN.

El paraíso turístico de Cancún, Quintana Roo, se ha convertido en el escenario de una crisis silenciosa. Docenas de ciudadanos cubanos que son deportados desde Estados Unidos hacia México se encuentran hoy atrapados en un limbo legal y laboral: la falta de documentos de identidad y permisos de trabajo los obliga a sobrevivir en la economía informal con salarios precarios con los que apenas cubren necesidades básicas.

Como el caso de la señora Cristina Méndez, deportada hace un par de meses, a sus 63 años, no tienes expectativas de vida sobre su estancia en Cancún, sin dinero, documentos y apoyo familiar, y para colmo, difícilmente podrá acceder a su país, pues se trata de una presa política que llegó a los Estados Unidos de Norteamérica hace más de 40 años y fue deportada por cometer ilícitos.

“Ahorita no tengo papeles, yo hice mis trámites, ya estoy en trámites del pasaporte, estoy esperando que me llamen para ir a recoger el pasaporte, pero para residencia no sé si pueda obtener una residencia o si me van a dejar entrar a Cuba, porque yo salí como presa política”, comenta.

Y es que a raíz del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos durante 2025 y el inicio de 2026, Washington ha intensificado la deportación de cubanos hacia México, un país que muchos de ellos apenas conocen. Al ser rechazados por el gobierno de la isla y expulsados del territorio estadunidense, estos migrantes llegan a ciudades como Cancún sin un estatus legal definido, sin documentos ni dinero.

“No sé qué vida pueda terminar aquí yo, no tengo una determinación de vida, para mí todo está difícil, trabajar no puedo, no puedo pagar mi renta, no sé por cuánto tiempo”, narra la señora Cristina, entre lágrimas.

A esta situación, el principal obstáculo es la falta de un salvoconducto o visa humanitaria que les permita integrarse formalmente a la fuerza laboral de Quintana Roo. Muchos reportan que, al ser entregados a las autoridades mexicanas en la frontera sur o trasladados directamente a Cancún, reciben documentos temporales que vencen en pocos días, dejándolos en una situación de irregularidad inmediata.

Organizaciones como CISVAC, de la abogada y activista Marilyn Torres, advierte que una vez que llegan los migrantes sin documentación y ante la necesidad de alimentos y un sitio en donde vivir, están buscando trabajo “aunque sea que les den algo, entonces se aprovechan otras personas de pagarles poco”.

Las redes sociales se inundan así de mensajes en donde cubanos, con títulos universitarios y dominio de varios idiomas, buscan trabajo en los supermercados o en obras de construcción, limpieza o cualquier lugar con la que cubran sus necesidades.

Si no fuera suficiente, Quintana Roo carece de políticas migratorias o refugios que atiendan este fenómeno social.

“El estado de Quintana Roo nos quedamos en pañales comparado con otros estados de la República que tienen otras opciones, que han tenido más migrantes en el paso y han podido resolver en el momento; Quintana Roo no tiene un refugio como tal para migrantes (…) No tenemos una estancia temporal para poder la ayuda al migrante mientras el está buscando una realización u operación de sus documentos legales”, dice Marilyn Torres.