Siguen sin puente en sierra norte de Veracruz a cinco años del huracán “Grace”

A cinco años de que el huracán “Grace” destruyó parcialmente el puente de Chahuatlán, en la Huasteca Baja de Veracruz, habitantes de la comunidad y de localidades vecinas exigieron al Gobierno federal y estatal la construcción definitiva de la estructura, luego de que las soluciones provisionales aplicadas desde 2021 ya no garantizan seguridad ni continuidad en la comunicación regional.

El puente, ubicado en la ruta Ilamatlán–Zontecomatlán, sufrió daños severos en agosto de 2021 y volvió a registrar afectaciones en 2025 tras el paso del huracán Erick.

En ambas ocasiones, fueron los propios pobladores y el municipio quienes rellenaron la zona colapsada para permitir el tránsito vehicular, pese a tratarse de una vía de competencia estatal.

Las comunidades recordaron que el 17 de septiembre de 2025 recibieron respuesta oficial mediante el oficio SIOP/DGPPPI/2632/2025, en el que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas informó que la solicitud de reconstrucción quedó registrada en el padrón de peticiones.

Sin embargo, desde entonces —acusan— no se ha comunicado fecha de inicio, calendario de obra ni acciones de seguimiento.

El puente destruido por el huracán Foto: Especial

Autoridades locales de Chahuatlán y de pueblos que dependen de esta vía señalaron que la pavimentación de la carretera Ilamatlán–Zontecomatlán no resuelve la problemática, pues el puente continúa siendo un punto crítico para la movilidad, el acceso a servicios y la seguridad de miles de habitantes de la región.

Las comunidades, integradas mayoritariamente por pueblos originarios, sostienen que la falta de infraestructura adecuada contradice el discurso gubernamental de priorizar a las zonas más pobres y a los pueblos indígenas del país.

“No pedimos un favor; exigimos un derecho”, expresaron en el posicionamiento público difundido este miércoles.

Los habitantes solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Rocío Nahle atender de manera urgente la construcción del puente, al considerar que los rellenos provisionales representan un riesgo permanente y que la región ha esperado desde 2021 una solución definitiva.