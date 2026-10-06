Lluvias por frente frío y depresión tropical dejan daños en el norte de Veracruz

Autoridades de Veracruz activaron el Comité Estatal de Emergencias y mantienen un Centro de Comando permanente en el municipio de Poza Rica ante la depresión tropical que se formó en el Golfo de México y mantiene condiciones de lluvia intensa sobre la región norte de la entidad.

El Centro de Comando en Poza Rica es desde donde se coordina la respuesta para los municipios de la zona norte y la Huasteca, integrada por comunidades serranas, localidades costeras y decenas de poblaciones indígenas altamente vulnerables a deslaves, crecidas de ríos y cortes de caminos.

En Chalma y Benito Juárez se confirmaron daños en puentes y la operación de desvíos forzados para mantener la movilidad regional, bajo supervisión permanente de autoridades estatales y municipales.

Mientras continúan las lluvias asociadas a la interacción del sistema con el Frente Frío 1.

En tanto, Protección Civil estatal confirmó el despliegue de más de 500 elementos de la Defensa, Marina y corporaciones municipales para vigilancia de cuencas y laderas.

Asimismo, mantiene monitoreo continuo en Álamo, Tihuatlán, Coatzintla, Tuxpan y municipios serranos, donde se reforzó el sistema de alerta temprana y se activaron comités comunitarios para anticipar posibles afectaciones en localidades indígenas dispersas.

En Tempoal y Platón Sánchez, las autoridades monitorean el nivel de los ríos.

La dependencia reiteró que el Centro de Comando instalado en Poza Rica operará de manera ininterrumpida mientras persista la amenaza meteorológica y llamó a la población a atender las indicaciones oficiales ante cualquier cambio en la trayectoria o intensidad del sistema.

La instalación del comité de emergencia coincide con el cercano aniversario de la inundación que causó graves daños en al menos 70 municipios veracruzanos, con un saldo oficial de 29 personas fallecidas y 30 mil viviendas afectadas.