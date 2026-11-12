La SICT aclara para que será usado el presupuesto aprobado para la AFAC

Mediante un comunicado, el Gobierno de México y la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informaron que el monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), será destinado al programa de fortalecimiento de la AFAC.

Además, destacaron que, conforme a lo establecido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), serán asignados más recursos para la creación de plazas que contribuyan a mejorar el desempeño de la AFAC en las operaciones aéreas del país.

Finalmente, se subrayó que el Gobierno de México trabaja para fortalecer a la AFAC en temas de seguridad operacional del transporte aéreo nacional e internacional.