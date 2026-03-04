Sheinbaum visitará Zapopan a 12 días de abatimiento de 'El Mencho'

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el próximo viernes 6 de marzo la reunión del gabinete de seguridad y la rueda de prensa matutina la desarrollará en Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara. La visita a Jalisco se realiza doce días después del operativo que terminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en Tapalpa.

El 22 de febrero, al conocerse del operativo en Tapalpa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que encabezaba Oseguera Cervantes provocó diversos actos delictivos en esa zona metropolitana con una serie de bloqueos que incluyó la quema de vehículos y camiones.

“La mañanera será en Guadalajara, será el gabinete de seguridad, allá con el gobernador y su equipo y después la mañanera allá.

“En Guadalajara se inaugura un CBTIS, una preparatoria y a lo mejor hacemos alguna otra visita en la mañana del viernes, y ya en la tarde nos regresamos a la Ciudad de México”, puntualizó la presidenta.

La titular del Ejecutivo estuvo por última vez en la Zona Metropolitana de Guadalajara el 28 de septiembre del año pasado, cuando realizaba su gira para dar a conocer su primer informe de gobierno.

Zapopan se ubica a 130 kilómetros de Tapalpa, donde fue abatido El Mencho, cuyo cuerpo fue reclamado por sus familiares, quienes le realizaron un funeral y sepultaron sus restos en el panteón Recinto de la Paz, en ese municipio jalisciense.

La reunión del gabinete de seguridad y la rueda de prensa matutina se realizarán en la V Región Militar, que se encuentra ubicada a unos metros del cementerio Recinto de La Paz, donde fue sepultado el también conocido como Señor de los gallos.

