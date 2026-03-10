Sheinbaum ve probable nueva visita a Brasil; sería su segundo viaje a tierras cariocas

Luego de que recibiera una llamada ayer lunes 9 de marzo por parte del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, la titular del Ejecutivo mexicano, Claudia Shienbaum Pardo, reveló que es "muy probable" que viaje al país sudamericano nuevamente.

La mandataria mencionó lo anterior en el marco de su conferencia mañanera, desde donde reveló que durante la comunicación con el gobernante brasileño se abordó el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países y, en particular, expresaron sus intereses en "profundizar" los lazos bilaterales en el área de energía.

Aunado a lo anterior, Sheinbaum Pardo explicó que el viaje aún se encuentra en evaluación, pero destacó que sería conveniente realizarlo antes de que inicie el proceso electoral brasileño.

Es probable que vaya a Brasil, pero lo que le comenté, pues es que sería bueno que fuera, pero ya para acordar algo más concreto de lo que hemos venido trabajando ya durante varios meses”, expresó.

De darse sería la segunda que realizará la mandataria en lo que va de su sexenio, pues en 2024 acudió con motivo de la cumbre del G20. Cuartoscuro

¿Cuándo viajará la presidenta a Brasil?

Cabe mencionar que tras la llamada, el gobierno de Brasil detalló que la jefa de Estado de México aceptó la invitación y ambos líderes acordaron definir una fecha para entre junio y julio del presente año.

Lo anterior fue ratificado hoy por la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, al mencionar desde Palacio Nacional que debido al proceso electoral que vivirá Brasil próximamente, la visita tendría que llevarse a cabo antes del mes de junio.

“Tendría que ser antes de junio que yo fuera, pues ya no puedo ir con la jornada electoral activa”, señaló.

En más sobre el tema, la doctora Sheinbaum refirió que México mantiene una relación estratégica con Brasil, uno de los principales socios políticos y económicos de América Latina, por lo que un eventual encuentro permitiría fortalecer la cooperación regional y consolidar proyectos conjuntos.

Por último, cabe mencionar que de darse esta visita, sería la segunda que realizará la primera presidenta del país a tierras brasileñas en lo que va de su sexenio, luego de que en 2024 acudiera con motivo de la cumbre del G20 en Río de Janeiro.

