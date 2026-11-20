POR MANUEL OCAÑO

La Embajada de Estados Unidos en México publicó en redes sociales que la administración Trump habría interceptado el año pasado precursores químicos de China destinados al Cártel de Sinaloa, en cantidades que habrían producido 190 toneladas de metanfetaminas.

Distinta droga, mismo origen de los precursores: China”, publicó la representación diplomática. “En tan sólo una semana de septiembre de 2025, autoridades estadunidenses (HSI) decomisaron más de 300 toneladas de precursores químicos procedentes de China, destinados al Cártel de Sinaloa en México”.

Dijo que los precursores químicos “podrían haberse utilizado para fabricar casi 190 mil kilos de metanfetamina, con un valor estimado de 569 millones de dólares”.

Atribuyó al Departamento de Justicia esos datos y aclaró que “no se trata sólo del fentanilo. China también es una importante fuente de precursores químicos utilizados para producir otras drogas sintéticas, como la metanfetamina”.

Embajadas de EU y China intercambian señalamientos

Las embajadas de Estados Unidos y China en México han intercambiado señalamientos en las últimas semanas.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dijo el 28 de octubre en un encuentro con empresarios que a Pekín le serviría un México caótico.

Si México fuera caótico e inseguro en la frontera sur de Estados Unidos, a China le encantaría eso. Yo pondría en duda su sinceridad al querer operar aquí, tan cerca de Estados Unidos, y llevarse cosas de México, cuando juntos podríamos convertir esas cosas en productos y venderlos en todo el mundo como una entidad norteamericana”, dijo el embajador.

El pasado martes, la embajada estadunidense publicó un mensaje sobre el origen de la droga en el que atribuía su origen al gigante asiático.

El fentanilo no empieza en México. Sus ingredientes vienen principalmente de China”, escribió.

Explicó que el opioide se fabrica con sustancias conocidas como precursores químicos y que, de acuerdo con la Administración de Control de Drogas (DEA), empresas ubicadas en China son una de las principales fuentes de esos químicos para los narcotraficantes.

Añadió que muchos de ellos tienen usos industriales legítimos, pero pueden ser desviados para fabricar drogas como el fentanilo.

“Conocer el origen de estos químicos es parte de entender el problema del fentanilo”, concluyó.

¿Qué respondió la Embajada de China?

Por su parte, la Embajada de China en México respondió que “estas retóricas pasan por alto los hechos, tergiversan la verdad e intentan deliberadamente sembrar discordia entre China y México. La Embajada de China en México expresa su fuerte descontento y categórico rechazo al respecto”.

China siempre respalda los esfuerzos de México por defender su soberanía y seguridad y procurar el desarrollo y la estabilidad”, agregó la embajada china.

Sobre lo dicho por la embajada de EU el pasado martes respondió: “Cabe preguntar si esta misión diplomática realmente está cumpliendo sus funciones en representación del gobierno estadunidense y si puede tratar los asuntos con una actitud objetiva y respetuosa con la verdad”.

*mcam