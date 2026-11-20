La Secretaría de Marina (Semar) avanza en el desarrollo de aeronaves no tripuladas, drones y sistemas de inteligencia artificial para fortalecer las operaciones de la Armada de México, mejorar las labores de vigilancia y reducir los riesgos que enfrenta el personal naval durante sus misiones.

Detrás de estos proyectos se encuentra el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México (Inindetec), donde más de 200 especialistas, entre militares y civiles, trabajan en el diseño de herramientas tecnológicas destinadas a mejorar las capacidades operativas de la institución.

En entrevista para Excélsior, el capitán de corbeta del Cuerpo General Piloto Helicopterista, Adolfo Tadeo Pineda Antillón, integrante del instituto, explicó que la fabricación de aeronaves no tripuladas comenzó hace más de 15 años con pequeños proyectos de investigación que evolucionaron hasta convertirse en plataformas aéreas desarrolladas y manufacturadas por personal mexicano.

Actualmente, estos equipos forman parte de las herramientas utilizadas por la institución para efectuar misiones de reconocimiento y vigilancia, además de proporcionar información que facilita la planeación de operaciones navales.

El empleo de drones permite ampliar las capacidades de observación sin exponer directamente al personal militar, además de disminuir costos y mejorar la eficiencia de las intervenciones.

Pineda destacó que estas aeronaves son resultado del trabajo conjunto de ingenieros, investigadores, personal militar y especialistas civiles, quienes participan en el diseño y perfeccionamiento de los sistemas.

Todas esas operaciones han sido muy exitosas por medio de estas herramientas, evitamos poner en riesgo al personal naval, hacemos más eficientes las operaciones, reducimos costos y logramos mejores resultados”.

Operaciones navales

Uno de los proyectos que actualmente desarrolla la Armada de México está relacionado con la incorporación de IA para procesar grandes cantidades de información y facilitar la toma de decisiones durante las operaciones.

A diferencia de las plataformas comerciales, los modelos que están en desarrollo buscan garantizar que la información generada por las unidades navales permanezca bajo control de la propia institución.

Explicó que uno de los principales desafíos de estas tecnologías está la protección de los datos, particularmente cuando se trata de información relacionada con operaciones militares y de seguridad.

El oficial naval precisó que la IA también se utiliza como herramienta de apoyo para acelerar la programación, el análisis y la elaboración de nuevos proyectos tecnológicos. De esta manera, los especialistas navales buscan reducir los tiempos de desarrollo y adaptar las soluciones informáticas a las necesidades operativas de la Armada de México.

Vigilancia de mares

Además de las aeronaves no tripuladas y los modelos de IA, el instituto trabaja en sistemas de comunicaciones, radares, equipos de mando y control, así como simuladores para el entrenamiento de pilotos y personal encargado de sistemas de armas.

Entre sus investigaciones también destaca el desarrollo de vehículos submarinos no tripulados conocidos como gliders, capaces de desplazarse por debajo de la superficie marina para obtener información sobre la temperatura y otras condiciones del agua.

Estos dispositivos están destinados a estudiar el entorno marítimo y aportar información relacionada con la conservación de los ecosistemas.

Otro de los proyectos es Apixqui, desarrollado en colaboración con instituciones científicas y académicas, entre ellas la UNAM.

La iniciativa prevé instalar una red de boyas meteoceánicas en los litorales mexicanos, comenzando por el océano Pacífico, para recopilar datos meteorológicos y marítimos en tiempo real.

Con esta información, la Armada busca fortalecer sus capacidades de análisis y anticipar decisiones ante fenómenos naturales, principalmente huracanes que puedan representar una amenaza para las poblaciones costeras.

Pineda aclaró que ningún país puede pronosticar con absoluta precisión el comportamiento de todos los fenómenos meteorológicos. Sin embargo, contar con información oportuna permitirá desplegar anticipadamente unidades navales y mejorar las medidas de protección civil.

El Inindetec cumplió 25 años de su creación el pasado 16 de septiembre. Sus actividades comenzaron en el puerto de Veracruz, con una estructura reducida, que posteriormente amplió sus capacidades mediante la colaboración con universidades y centros de investigación.

Actualmente, su plantilla supera los 200 trabajadores, entre personal naval y civil, además de mantener programas de prácticas profesionales y pasantías que permiten incorporar a jóvenes especializados en distintas áreas científicas.

De acuerdo con, Pineda, esta colaboración académica ha sido fundamental para desarrollar tecnología propia y formar especialistas capaces de atender las necesidades de la Armada.

*mcam