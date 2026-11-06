"Sólo dijimos hechos": Sheinbaum sobre amenaza de denuncia de Somos por caso de oligopolio en el INE

Ante el anuncio del partido Somos de denunciarla a ella y a la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que "solo dijeron los hechos" de su relación con Juan Carlos Padilla Aguilar, a quien ligan con los hermanos Raymundo y José Alfredo Hernández Casillas, involucrados en una red de empresas que simulaban competencia para obtener contratos de organismos electorales estatales.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo expresó que sostiene sus palabras ante las pruebas que se presentaron este jueves en su conferencia.

"Nosotros solo dijimos los hechos. Solo dijimos hechos. No tengo ningún problema. Defiendo mis dichos. Lo sostengo. Porque tengo pruebas de todo lo que digo. Y aquí no es que yo las tenga como persona, fueron presentadas públicamente", sostuvo.

La presidenta Sheinbaum Pardo sostuvo que existen nexos entre los militantes de Somos y las empresas señaladas por presuntamente cobrar contratos millonarios en el INE e institutos electorales de los estados.

La titular del Ejecutivo cuestionó la permanencia de Edmundo Jacobo Molina como secretario Ejecutivo del INE durante 15 años, y recordó que de esa estructura dependía la Dirección de Administración, encargada de las contrataciones.

“Él (Edmundo Jacobo Molina) estuvo 15 años como Secretario Ejecutivo. Y que antes de irse Lorenzo, lo religieron para quedarse. Además, él se amparó para que no lo quitaran, de él depende la Dirección de Administración, básicamente la que reparte los contratos. 15 años, 15 años. Y no me digan que él tampoco sabía que había un duopolio. Entonces, que se abra todo”, expuso.

Reiteró que las irregularidades evidenciadas deben ser investigadas por los órganos fiscalizadores. Señaló que ella desde la figura presidencial no puede determinar si los exfuncionarios electorales incurrieron en delitos.

La presidenta informó que la próxima semana se prevé presentar un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México y transparentar la producción de materiales electorales, con la posibilidad de incorporar a universidades y la Auditoria Superior de la Federación (ASF).