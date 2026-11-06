Sheinbaum acusa a Lorenzo Córdova de solapar oligopolio de los Hernández Casillas; "sabía y no hizo nada"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó al expresidente del INE, Lorenzo Córdova, por no haber frenado al oligopolio de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas pese a tener conocimiento de su existencia e incluso, dijo, participó de este esquema al celebrar contratos con empresas de las que dichos contratistas se beneficiaron.

"Dice (Lorenzo Córdova) sí sabía de la existencia de estas empresas. Es un monopolio, oligopolio, no sé qué palabra usa, que se contrataba con los OPLEs estatales. Él lo reconoce, estuvo nueve años sabiendo que los organismo estatales que organizaban elecciones contrataban solamente unas cuentas empresas y él también las contrató, ¿cómo sabiendo que eso es parte de la estructura electoral del país no hizo nada?", cuestionó.

La mandataria afirmó que este esquema de corrupción vinculado a los organismos electorales estatales ocurrió durante la gestión de Lorenzo Córdova o incluso antes, lo cual tendrá que determinar la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión que hará de los contratos que celebró el INE.

Al respecto de las declaraciones de Córdova sobre que le correspondía a la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) regular el mercado y poner un freno a los hermanos Hernández Casillas, Sheinbaum Pardo señaló que el expresidente del INE fue el responsable de nombrar a los consejeros electorales de los 32 estados que integraron los organismos electorales locales y los cuales contrataron a las empresas de este oligopolio.

“Ahora dice que eso le correspondía a la Cofece. Perdón, él nombra a los consejeros electorales de las 32 entidades que son a su vez los que contrataban con este duopolio, monopolio”, sostuvo.

Además, aseguró que eran ellos los que definieron los lineamientos de las contrataciones. "Resulta que estos personajes, los hermanos Hernández Casillas y otros que aparecen ahí, los formó un personaje que estuvo en el CISEN en los años 80 y que hoy es parte de su partido político”, puntualizó.

La mandataria afirmó que fue la oposición la que hizo que el INE concentrara todo el poder y por ello debieron de haber garantizado que no hubiera corrupción y estos “negocios” en el organismo electoral ni en los institutos estatales.

“Que no me diga que ahora estos empresarios que hicieron negocios con el INE nadie los conocía. Ya lo dijo, claro que sabía de su existencia y no hizo nada. ¿Y por qué contratar más de 2 mil millones de pesos”.

Hermanos Hernández Casillas, pasaron de funcionarios a empresarios

Los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas construyeron su red de corrupción desde los años 80 cuando trabajaron en el gobierno federal, de acuerdo con la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, quien dio a conocer cómo es que pasaron de la administración pública a ser empresarios.

José Alfredo y Raymundo trabajaron en la Secretaría de Gobernación en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo). El primero de ellos era secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, quien en ese tiempo se desempeñaba com director general del registro, mientas que su hermano laboraba en el área de Recursos Financieros y Materiales.

Para 1989 ambos pasaron al CISEN luego de que Juan Carlos Padilla Aguilar asumiera la Secretaría General. Fue en esos años que constituyeron la primera empresa vinculada a ellos: Cartonera Plástica.

De acuerdo con la investigación presentada por el gobierno federal, los hermanos Hernández Casillas empezaron a crear empresas, que en realidad fungían como fachada para simular competencia en licitaciones públicas para beneficiarse con los contratos e incluso recurrieron a prestanombres o al robo de identidad para ocultar al beneficiario final.

Durante una década, en el periodo de 2015 a 2025, los hermanos Hernández Casillas obtuvieron 2 mil 740.3 millones de pesos en contratos celebrados con organismo electorales de estados como Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.

La secretaria Anticorrupción expuso que el auge de los Hernández Casillas fue de 2015 a 2023, periodo en el que Lorenzo Córdova estaba al frente del INE, cuando obtuvieron contratos con 23 de los 32 OPLEs por más de 2 mil millones de pesos.