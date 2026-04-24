¿Habrá alianza? Sheinbaum se reúne con directora de Petrobras

La directora de Petrobras, Magda Chambriard, llegó la mañana de este viernes a Palacio Nacional para sostener una reunión de alto nivel con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La funcionaria brasileña arribó a las 10:10 horas. En el encuentro también participaron actores clave del sector energético mexicano, entre ellos se encuentran Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía.

¿Pemex y Petrobras harán alianza?

Durante su conferencia matutina, la mandataria mexicana detalló que el objetivo central de este encuentro es analizar una alianza estratégica entre Pemex y Petrobras. Esta iniciativa fue propuesta originalmente por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en marzo de 2026.

El proyecto binacional estaría enfocado principalmente en la exploración y explotación de petróleo en aguas profundas del Golfo de México, buscando fortalecer la soberanía y capacidad energética de ambas naciones.

Agenda presidencial: Llamada con Canadá y gira por Hidalgo

Además de la cumbre energética, la agenda de la jefa del Ejecutivo incluye compromisos internacionales y giras nacionales. Sheinbaum adelantó que a las 11:30 horas sostendría una conversación telefónica con el primer ministro de Canadá.

“Voy a ver a las grandes ligas en un ratito, y luego a la directora de Petrobras que está aquí en México”, comentó la presidenta durante su conferencia.

Tras finalizar sus compromisos en Palacio Nacional, la presidenta se trasladará al estado de Hidalgo. Allí inaugurará una cancha de futbol y encabezará la entrega de los Programas para el Bienestar en el municipio de Singuilucan.

vjcm