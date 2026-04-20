Sheinbaum se reúne con Jamieson Greer, representante comercial de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostiene este lunes una reunión en Palacio Nacional con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, quien encabeza la delegación encargada de revisar el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC.

La comitiva estadunidense arribó a Palacio Nacional alrededor de las 9:50 horas para dar inicio a los trabajos bilaterales, en un contexto clave para la relación económica regional.

Previo al encuentro, Greer y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, coincidieron en que los equipos técnicos de ambos países avanzan de manera positiva en la revisión del acuerdo comercial.

De acuerdo con la mandataria mexicana, tras la reunión de alto nivel, las delegaciones continuarán las negociaciones a lo largo del día, con el objetivo de fortalecer los mecanismos del tratado.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que entre los principales temas en discusión destacan una mayor vigilancia en las reglas de origen —especialmente en la industria automotriz—, así como los aranceles al acero y al aluminio.

Además, señaló que también se analiza la cancelación de importaciones de ganado mexicano hacia Estados Unidos, derivada de preocupaciones sanitarias relacionadas con la presencia del gusano barrenador.

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