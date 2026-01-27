Sheinbaum se reúne con Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora de Banxico

La presidenta Claudia Sheinbaum informó en redes sociales que este martes se reunió con la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, así como con integrantes de la Asociación de Bancos de México.

A través de su cuenta de X, la mandataria detalló que en la reunión se conversó sobre las perspectivas económicas de nuestro país.

“En Palacio Nacional nos reunimos con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, e integrantes de la Asociación de Bancos de México para conversar sobre las perspectivas económicas de nuestro país”, escribió en sus redes sociales, donde acompañó la publicación con imágenes del encuentro.

En Palacio Nacional nos reunimos con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, e integrantes de la Asociación de Bancos de México para conversar sobre las perspectivas económicas de nuestro país. pic.twitter.com/UGlVfM9CIj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 27, 2026

En el encuentro realizado posterior a su conferencia matutina, participó el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.

Trump invita a México a Consejo de Paz

Por Fernando Dávila

Por otra parte, esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a México a formar parte de su Consejo de Paz.

De acuerdo con la mandataria, la respuesta oficial será emitida en los próximos días, luego de que dicha iniciativa por parte de Estados Unidos fue anunciada y firmada durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Sobre la decisión final, la jefa de Estado mencionó que ésta no será inmediata, ya que debe ser analizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), debido a las implicaciones diplomáticas y a la postura histórica del país en política internacional.

Informó que recibió “la invitación por parte del presidente Trump y la respuesta que dimos es que lo tenía que analizar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tiene que ver con esta decisión: México es un país que ha reconocido a Palestina como nación, entonces en unos días vamos a dar la respuesta”.

Aunado a lo anterior la primera presidenta del país subrayó que este tipo de determinaciones no dependen de una decisión personal, sino del marco constitucional y de los principios que rigen la política exterior mexicana.

Derivado de lo anterior, Sheinbaum Pardo aprovechó la tribuna de Palacio Nacional para reiterar que México se rige bajo la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos sea cual sea el motivo.

Envío de petróleo a Cuba es una decisión "soberana”

Por Fernando Dávila

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló en su conferencia mañanera sobre la decisión de su gobierno de enviar crudo a Cuba, calificando esta acción de "soberana". Lo anterior, se desprende después de los recientes reportes de que el país latinoamericano habría detenido los embarques.

La mandataria respaldó la decisión de Petróleos Mexicanos (Pemex) de enviar crudo a Cuba, pues insistió se trata de una medida de carácter humanitario frente al desabasto que enfrenta la isla debido al bloqueo económico que ha sufrido durante décadas.

La decisión de cuándo se envía, cómo se envía, es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos, o ya, en todo caso, del gobierno, de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias", mencionó.

Bajo esta premisa, la jefa de Estado recordó que la relación de solidaridad entre México y Cuba no es reciente, sino que se ha mantenido a lo largo de los años como parte de la política exterior mexicana, por lo que reiteró que el país seguirá siendo solidario en ese sentido.

