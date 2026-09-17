Sheinbaum responde a reportes de EU: “No necesitamos que nos juzguen desde afuera”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a los reportes presentados por el gobierno de Estados Unidos ante el Congreso de ese país sobre el combate al narcotráfico y el crimen organizado, en los que se plantea, entre otros aspectos, la necesidad de que México actúe contra políticos presuntamente vinculados con organizaciones criminales.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria sostuvo que México está realizando la parte que le corresponde para enfrentar a los grupos delictivos, pero señaló que Estados Unidos también debe asumir su responsabilidad frente a los problemas relacionados con el consumo de drogas, el tráfico de estupefacientes y el ingreso y venta de armas.

Me gustaría escuchar o ver un reporte de lo que hace el gobierno de los Estados Unidos, de los resultados allá”, expresó Sheinbaum.

Reproducir

La presidenta cuestionó que desde Washington se emitan señalamientos sobre la situación de México sin que, al mismo tiempo, se informe sobre las acciones y resultados de las autoridades estadunidenses para atender la problemática dentro de su propio territorio.

No necesitamos que nos juzguen desde afuera, sabemos cuáles son los problemas de México, y todos los días estamos trabajando”, afirmó.

Sheinbaum insistió en que su administración mantiene acciones para combatir a los cárteles y al crimen organizado, al tiempo que llamó al gobierno estadunidense a realizar el trabajo que le corresponde en su propio país.

Por último, la jefa de Estado sostuvo que la cooperación entre México y Estados Unidos debe darse bajo un principio de respeto a la soberanía y con responsabilidades compartidas, particularmente en temas como el tráfico de armas y el consumo de drogas.