Sheinbaum respalda a Lula y pide respeto a la soberanía de Brasil ante críticas de EU

Desde el Salón Tesorería, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su respaldo al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, ante las críticas que ha recibido desde Estados Unidos, y llamó a respetar la soberanía de Brasil de cara a su próximo proceso electoral.

Durante sus declaraciones, la mandataria mexicana destacó la gestión de Lula y puso como ejemplo el cumplimiento de su compromiso de combatir el hambre en Brasil.

Me parece que Lula ha sido muy buen presidente, en un año volvió a cumplir su promesa de Hambre Cero. Es un gran logro”, señaló.

La jefa de Estado sostuvo que México mantiene como uno de sus principios de política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, por lo que consideró que corresponde a la ciudadanía brasileña decidir libremente el rumbo de su país.

No debe haber injerencia extranjera en ninguna elección. De ningún país. Y ese es un principio constitucional de México. Se llama autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de los conflictos”, afirmó.

Aunado a lo anterior, Sheinbaum Pardo insistió en que ningún gobierno extranjero debe intervenir en los procesos electorales de otros países y sostuvo que las decisiones sobre el futuro político de Brasil corresponden exclusivamente a sus ciudadanos.