Sheinbaum firma decreto para creación de 12 mil 750 consultorios del Servicio Universal de Salud

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el decreto por el cual se crearán 12 mil 750 nuevos consultorios de atención primaria del Servicio Universal de Salud que entrarán en operación en enero de 2027 en los 24 estados donde opera el IMSS Bienestar.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo, aseguró que dicha estrategia incrementará la capacidad para otorgar más de 40 millones de consultas al año. Explicó que su habilitación estará a cargo de Comités de Salud para el Bienestar que se integrarán a partir del 14 de septiembre de 2026, misma fecha en la que se inicia la convocatoria para el personal de salud de dichos consultorios.

Estos consultorios se van a hacer con la comunidad, con un mecanismo similar al de la Clínica es Nuestra. Se forman Comités de Salud para el Bienestar en las comunidades y se otorga el recurso a la comunidad para que ellos nos ayuden a adecuar los sitios que ya fueron revisados durante dos meses en donde van a estar los consultorios, esa fecha es el 14 de septiembre, vamos a seguir informando, pero a partir del 14 de septiembre se forman los Comités de Salud”, resaltó.

La mandataria federal señaló que la creación de estos consultorios permitirá que los pacientes tengan acceso al primer nivel de atención, a 90 tipos de medicamentos gratuitos y a orientación médica.

En su intervención, el secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que la ampliación de la atención primaria es necesaria ya que permite mantener un mayor control de pacientes con enfermedades crónicas, disminuye el número de pacientes en los hospitales, es el punto más cercano a la población, es la puerta de entrada al sistema nacional de salud y ofrece acciones integrales en salud como la promoción, la prevención y la atención.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark García, explicó que la creación de los 12 mil 750 nuevos consultorios es la ampliación en la cobertura de la atención primaria más grande que se ha tenido en México en muchas décadas, para lograrlo detalló que se creará infraestructura nueva, consultorios nuevos en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) del IMSS Bienestar, espacios urbanos y en Casas de Salud rurales.

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El funcionario de Salud detalló que los consultorios contarán en los 24 estados federalizados con un médico, equipo homologado, tecnologías como computadora y acceso a internet, 90 tipos de medicamentos y además podrán referir a los pacientes que lo necesiten al segundo nivel de atención. Operarán en dos turnos de 08:00 a 20:00 horas entre semana, y el fin de semana un turno de 08:00 a 14:00 horas.

Indicó que para el 14 de septiembre se conformarán los Comités de Salud para el Bienestar para iniciar las adecuaciones, mejoras y el proceso de equipamiento de los consultorios en un esquema similar al programa La Clínica es Nuestra.

Del 14 de septiembre al 31 de octubre se abrirá la convocatoria para la contratación del personal de salud que operará los consultorios, desde médicos, médicas (participan también quienes ya estén en jubilación), así como licenciados, técnicos y auxiliares en enfermería, a través de la página serviciouniversaldesalud.gob.mx, donde además se podrá consultar la ubicación de los consultorios y cuyos salarios podrían ascender a 20 mil pesos.