Procesan a dos de ‘Los Rusos’ por asesinar al policía e influencer 'Ronald NotiExpress'

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó la vinculación a proceso de dos presuntos integrantes del grupo delictivo Los Rusos, señalados como probables responsables del homicidio de un policía municipal ocurrido en Acapulco.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba relacionados con el caso. Tras analizar los elementos expuestos por la Fiscalía, el juez determinó que eran suficientes para dictar auto de vinculación a proceso contra Yan “N” y René “N”.

Ambos imputados habían sido detenidos previamente por su presunta participación en el homicidio del policía e influencer 'Ronald NotiExpress', ocurrido el 9 de julio de 2025 sobre la avenida Cuauhtémoc.

Integrantes de Los Rusos permanecerán en prisión

Como parte de la resolución judicial, los dos imputados continuarán sujetos a la medida cautelar que ya había sido establecida y permanecerán internos en el Centro de Reinserción Social de Chilpancingo mientras avanza el proceso penal.

La vinculación a proceso no representa una sentencia definitiva de culpabilidad, sino que permite que la investigación y el procedimiento judicial continúen bajo los términos establecidos por la autoridad.

El caso forma parte de las investigaciones que mantienen las autoridades de Guerrero por hechos de violencia relacionados con grupos delictivos que operan en distintas zonas de la entidad.

Yan “N” y René “N” son procesados. Facebook

Localizan a un hombre sin vida dentro en taller mecánico

En otro hecho registrado en la capital de Guerrero, un hombre fue localizado sin vida dentro de un taller mecánico de la colonia Guerrero 200.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 10:30 horas de este martes, cuando el encargado del establecimiento llegó para abrir el negocio y encontró el cuerpo en el interior.

Ante la situación, solicitó el apoyo de las autoridades, por lo que elementos policiacos acudieron al establecimiento ubicado sobre la calle Juan R. Escudero, esquina con calle Ometepec.

Una Unidad de Ciencias Forenses se trasladó al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Trabajadores de la Fiscalía General del Estado también acudieron para llevar a cabo las actuaciones de ley y recabar los indicios necesarios para la investigación.