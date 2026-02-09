Alistan entrega de tarjetas Bienestar y nuevo registro para adultos mayores y mujeres; ¿Cuándo será?

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se dieron a conocer un par de anuncios importantes relativos a las Pensiones del Bienestar, particularmente dirigida al sector de adultos mayores y a la mujeres mexicanas.

La encargada de brindar la información, fue la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, quien detalló que se trata de la entrega de las tarjetas bancarias a ambos sectores de la población que se registraron en el mes de diciembre pasado.

os beneficiarios recibirán un mensaje SMS con la fecha, hora y lugar para recoger su tarjeta, con el fin de garantizar una atención ordenada”, explicó la encargada de la política social del país, quien detalló que dicha encomienda se llevará a cabo a partir de este 10 de febrero y hasta el 14 de del mes en curso.

El otro punto a tratar es la apertura de un nuevo registro para ambas pensiones, el cual recordó se abre cada dos meses para quienes van cumpliendo 65 años en el caso de adultos mayores y 60 años en el caso de mujeres.

En este contexto, la funcionaria federal precisó que los módulos de registro operarán del 16 al 22 de febrero, de lunes a domingo, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Señaló que en cada municipio hay al menos uno y que las ubicaciones pueden consultarse en la página oficial de la Secretaría de Bienestar.

La titular del Bienestar apuntó que el calendario de atención se organiza por letra inicial del primer apellido

¿Cuáles son los requisitos para formar parte de los programas?

Montiel Reyes refirió que existen más de 2 mil 500 puntos de atención en el país, a donde los interesados deberán acudir siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos para de esta forma ser parte de los programas antes señalados.

Requisitos:

Presentar identificación oficial con fotografía (credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional u otra identificación oficial).

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio.

Teléfono de contacto.

La secretaria subrayó que los documentos deben ser legibles para evitar contratiempos y que en el caso de las personas enfermas o con movilidad limitada, la dependencia puede realizar el registro a domicilio con previa solicitud en la Línea de Bienestar.

Aunado a lo anterior, la titular del Bienestar apuntó que el calendario de atención se organiza por letra inicial del primer apellido, aunque en fin de semana se atiende a quienes no pudieron acudir entre semana, es decir a los rezagados.

