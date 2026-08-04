Envía México segundo contingente para apagar incendios forestales en Canadá

La Comisión Nacional Forestal (Conafor), movilizó un segundo contingente de personal especializado en manejo de incendios forestales para apoyar al gobierno de Canadá, en la crisis que enfrenta por la presencia masiva de fuego en zonas forestales.

El grupo esta integrado por 103 personas: 100 personas combatientes y tres personas técnicas, organizadas en cinco brigadas Tipo 1, dos representantes de Agencia y un representante senior de Agencia.

El contingente permanecerá en la provincia de Columbia Británica, donde apoyará en las operaciones de manejo de incendios forestales coordinadas por las autoridades canadienses.

Como parte de esta misión, personal especializado de la Conafor participará en un entrenamiento internacional en tiempo real en manejo de incidentes, en el que también intervienen especialistas en manejo del fuego de distintas dependencias.

Este ejercicio permitirá reforzar las capacidades de coordinación de incendios forestales, adoptar mecanismos de trabajo utilizados en Canadá y, a partir de la experiencia acumulada, mejorar la respuesta ante incendios de gran magnitud tanto en México como en territorio canadienses”, destacó la Comisión Nacional Forestal.

El grupo esta integrado por 103 personas: 100 personas combatientes y tres personas técnicas, organizadas en cinco brigadas. Cortesía

En un comunicado de prensa, recordó que este grupo se sumará al contingente integrado por 104 personas, que partió el pasado 28 de julio con destino a Thunder Bay, en la provincia de Ontario.

Agregó que la movilización responde a las solicitudes de apoyo internacional formuladas por Canadá ante la alta demanda de recursos para atender la actual temporada de incendios forestales.

De acuerdo con reportes públicos difundidos en julio, Canadá mantiene un Nivel de Preparación Nacional 4, lo que implica una elevada actividad operativa y disponibilidad limitada de personal especializado.

Esta acción reafirma el compromiso del Gobierno de México con la cooperación internacional en la atención de emergencias ambientales y con el intercambio de capacidades técnicas para el manejo del fuego entre ambas naciones.

La colaboración entre México y Canadá en esta materia cuenta con antecedentes recientes de movilización de personal especializado y con un marco operativo vigente para 2026”, señaló la Conafor.