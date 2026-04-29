Sheinbaum recibe en Palacio Nacional al canciller español José Manuel Albares

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, llegó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cabe señalar que en la agenda oficial de Albares no estaba contemplada la visita a la Titular del Ejecutivo.

La visita se da tras la visita de Sheinbaum a España del 18 al 19 de abril pasado, donde la titular del Ejecutivo declaró que las relaciones diplomáticas con ese país no estaban rotas.

Albares desarrolla este miércoles una visita a México en la que ha tenido encuentros con empresarios españoles radicados en el país, dictó una conferencia magistral, se reunió con el canciller mexicano, Roberto Velasco, y más tarde tendrá un encuentro con los periodistas españoles y mexicanos acreditados para esta visita.

La titular del Ejecutivo ha señalado en varias ocasiones en sus ruedas de prensa que las relaciones con el gobierno de España se mantienen pero también ha insistido en la conveniencia de que desee aquel país haya una disculpa oficial por los excesos cometidos durante la conquista y la colonia.

A Palacio Nacional acudió también el canciller mexicano, Roberto Velasco, aunque se retiró antes de la llegada de su homólogo español.