Sheinbaum rechaza candidaturas de familiares en 2027; “representan nepotismo”

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció respecto a las candidaturas de familiares de cara a las próximas elecciones en 2027.

En este sentido, la mandataria reiteró nuevamente su rechazo a que familiares de funcionarios o actores políticos busquen contender por cargos de elección popular en los comicios venideros, al considerar que estas prácticas representan una forma de nepotismo que debe evitarse.

Desde Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que no comparte la idea de que familiares de quienes actualmente ocupan cargos públicos puedan aprovechar vacíos legales para postularse en las próximas elecciones.

No estoy de acuerdo en que en el 2027 haya algún familiar. No estoy de acuerdo en que se use el cambio en el caso del género para justificar que vaya una persona u otra”, expresó.

Reforma constitucional contra nepotismo

Aunado a lo anterior, la doctora Sheinbaum recordó que su gobierno impulsó una reforma constitucional para impedir que familiares directos de servidores públicos hereden posiciones políticas, una medida que contempla restricciones hasta el cuarto grado de parentesco.

Sin embargo, señaló que la reforma entrará en vigor hasta 2030, por lo que no aplicará para las elecciones intermedias de 2027.

No estoy de acuerdo en que un familiar dé su puesto a algún familiar, así que hice la propuesta para que en la Constitución quedara que no puede quedar el hermano, el primo, el padre, la madre, la esposa”, afirmó.

En más sobre el tema, la titular del Ejecutivo también se pronunció a favor de la igualdad de género en los procesos electorales, aunque advirtió que este principio no debe utilizarse como argumento para definir candidaturas previamente orientadas a beneficiar a determinados grupos o familias.

Según explicó, las reglas de paridad entre hombres y mujeres ya están establecidas por las autoridades electorales, por lo que consideró innecesario recurrir a ese criterio para justificar la postulación de familiares de políticos.

No estoy de acuerdo en que ahora se diga: si antes fue hombre, ahora que sea mujer. Hay que garantizar la equidad de género, sí, pero no hay que abusar para orientar quién va a ser candidato”, sostuvo.