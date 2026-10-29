Bloqueos paralizan sectores de Matamoros y Río Bravo en Tamaulipas

Una serie de bloqueos con vehículos de carga, pipas y automóviles particulares alteró la circulación en distintos puntos de Matamoros y Río Bravo, Tamaulipas, durante la mañana de este jueves. En algunos casos, también se reportó la presunta quema de unidades de grandes dimensiones.

Los hechos ocurrieron poco antes del mediodía y, hasta el momento, las autoridades no habían informado oficialmente qué originó estos acontecimientos ni los motivos de la reacción de los grupos delictivos presuntamente involucrados.

Seguido de los hechos, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas emitió una alerta a través de sus redes sociales para advertir a la población sobre la situación y las afectaciones en las vialidades.

En redes sociales comenzaron a circular fotografías y videos en los que se observan tractocamiones, pipas y vehículos ligeros atravesados en distintas avenidas, lo que dificultó el tránsito y afectó la movilidad en ambos municipios.

También hubo reportes ciudadanos, difundidos mediante WhatsApp, sobre el presunto despojo de unidades de transporte público y vehículos escolares.

Entre estos avisos se mencionó una situación de tensión que habrían vivido algunos estudiantes; sin embargo, esta versión no había sido confirmada oficialmente.

Los hechos ocurrieron poco antes del mediodía y, hasta el momento, las autoridades no habían informado oficialmente qué originó estos acontecimientos. Especial

Ocho puntos afectados en Matamoros

En Matamoros se reportaron bloqueos y afectaciones en ocho puntos, aunque los avisos ciudadanos advertían que el problema también se extendía a otras calles y salidas de la ciudad.

Los sitios señalados fueron:

Avenida Manuel Cavazos Lerma y Calixto Ayala, colonia Obrera. Sendero Nacional y Emilio Portes Gil, colonia Los Arados. Pedro Cárdenas y Agapito González, colonia Infonavit Buenavista. Emilio Portes Gil y Pedro Cárdenas, colonia La India. Avenida 12 de Marzo y Constituyentes, colonia Puerto Rico. Avenida Pedro Cárdenas y brecha 18, ejido La Luz. Calle Chapultepec y Primero de Mayo, colonia Esteros San Pablo. Laura Villar y calle Primera, colonia Modelo.

En redes sociales comenzaron a circular fotografías y videos en los que se observan tractocamiones, pipas y vehículos ligeros atravesados en distintas avenidas. Especial

Cuatro puntos señalados en Río Bravo

En el municipio de Río Bravo también se reportaron obstrucciones en distintos sectores. Los avisos difundidos identificaron los siguientes lugares:

Calle Francisco I. Madero y Constitución, colonia Zona Industrial. Calle Palo Blanco, sobre la autopista, a la altura del caracol. Calle Francisco I. Madero, a la altura del Conalep. Caseta de Nuevo Progreso.

La situación generó alertas entre los habitantes, particularmente por las restricciones a la circulación y los reportes sobre el posible despojo de vehículos.

Se esperaba que las autoridades ampliaran la información para esclarecer el origen de los bloqueos, confirmar los reportes sobre vehículos incendiados y precisar el alcance de las afectaciones en ambos municipios.

El alcalde de Matamoros, Jose Alberto Granados, envió un mensaje a la ciudadanía a mantenerse en calma y estar pendientes de las autoridades oficiales.