UAM ofrece atender demandas estudiantiles en medio de protestas

En medio de las protestas estudiantiles que se han extendido por las unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), las autoridades universitarias ofrecieron atender las demandas del alumnado mediante acciones concretas y compromisos verificables, aunque no anunciaron medidas específicas ni plazos de cumplimiento.

En un pronunciamiento conjunto fechado este 29 de octubre, el rector general, Gustavo Pacheco López, y las rectoras y los rectores de las cinco unidades académicas refrendaron su respeto al derecho de las y los estudiantes a expresarse, organizarse y manifestar libremente sus inconformidades.

UAM comunicado Especial

Las autoridades señalaron que las demandas deben atenderse por unidad, de acuerdo con sus respectivas competencias, mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con la comunidad estudiantil.

“Somos una sola Universidad, y las necesidades de su comunidad nos comprometen de manera conjunta”, señalaron.

Las movilizaciones estudiantiles han puesto sobre la mesa exigencias relacionadas con las condiciones de las instalaciones, los servicios universitarios, el equipamiento, la seguridad y la atención a distintas problemáticas de la comunidad.

En su comunicado, las autoridades incluyeron entre los asuntos que deben ser escuchados las condiciones académicas, los servicios, los espacios universitarios y el derecho a una vida comunitaria libre de violencia.

El documento fue suscrito por el rector general y los titulares de las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, en un intento por fijar una postura institucional común frente a las demandas estudiantiles.

Las rectorías manifestaron su disposición a mantener un diálogo respetuoso y abierto para alcanzar soluciones que respondan a las necesidades de cada comunidad y contribuyan a construir una universidad segura e incluyente.