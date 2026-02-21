Sheinbaum pone en marcha programa de vivienda en Coahuila

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega del Programa Vivienda para el Bienestar, en Monclova, Coahuila.

Se informó que, de acuerdo con el Infonavit y la Encuesta Nacional de Vivienda, en Coahuila faltan 168 mil viviendas.

Se entregaron en Monclova, 88 viviendas fueron que beneficiarán a 60 familias beneficiadas. El gobierno de Coahuila llevó a cabo la donación de los terrenos.

Créditos impagables

Además, en el estado 260 mil personas han logrado salir del esquema de créditos impagables, en cuyos casos las deudas quedaron en cero. La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum señaló la importancia de generar estrategias a favor de la población.

Manifestaciones de trabajadores de AHMSA

AHMSA

El evento tuvo un retraso de una hora debido a manifestaciones de trabajadores afectados de Altos Hornos de México S.A.

Al respecto, en su discurso, la Mandataria federal aseguró que su Gobierno intercede por el pago justo a los trabajadores mediante una liquidación digna y, en segundo, que la compañía sea puesta en operaciones.

La Jefa del Ejecutivo expresó que en las próximas semanas se defina la situación del pago a los trabajadores afectados.

Les quiero decir que en qué vamos con AHMSA para que todos lo sepan. Esto lleva un proceso jurídico, que no solo depende de la presidenta, sino que hay jueces que llevan este proceso. Ya se hizo una subasta. ¿Qué le pedimos nosotros a la jueza y al síndico? Le dijimos, "Queremos dos condiciones.



La primera, Justicia para los trabajadores de AHMSA Que si se va a liquidar se liquide conforme a la ley y que tengan todos sus recursos. Nada de primero pagarle a los acreedores y luego a los trabajadores. No, primero van los trabajadores de AHMSA.



Y lo segundo que pedimos es la reactivación de AMSA. Nada de que la subasta y después se vende todo como fierro viejo y se queda todo ahí. No. Queremos la reactivación de toda la economía relacionada con lo que fue en su momento Altos Hornos de México.

Esperamos que en estas semanas, lo saben los trabajadores, sus representantes, está por definirse y vamos a estar muy de cerca porque tiene que haber justicia en este caso”, expresó.

*bb