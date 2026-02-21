Semar detiene a 14 personas en Veracruz

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer la detención del jefe operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río Israel Enríquez Meneses junto con 13 personas más y la liberación de una persona privada de la libertad.

A través de su cuenta de X, el vocero del gabinete de seguridad destacó que, en un despliegue coordinado de fuerzas federales y estatales, autoridades de seguridad ejecutaron 13 cateos simultáneos en los municipios de Veracruz y Boca del Río, con un saldo de 14 personas detenidas, armamento asegurado y la liberación de una víctima que se encontraba privada de la libertad.

Semar, FGR, SSPC, Defensa, GN

Detenidos

La operación fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Las acciones se derivaron del seguimiento a una denuncia ciudadana relacionada con la privación ilegal de la libertad de una persona ocurrida el 9 de enero en la colonia Lafragua, en el municipio de Veracruz.

A partir de este reporte, las autoridades implementaron labores de inteligencia, técnicas de investigación y análisis que permitieron ubicar varios inmuebles presuntamente vinculados con actividades delictivas.

Cateos simultáneos

Detenido

Con los datos de prueba recabados, un Juez de Control autorizó las órdenes de cateo que se cumplimentaron de manera simultánea. Durante el operativo fueron detenidos nueve hombres y cinco mujeres.

Asimismo, se aseguró un importante arsenal y equipo táctico, entre ellos cinco armas largas, cuatro armas cortas, seis granadas, 19 cargadores, 544 cartuchos útiles y nueve chalecos balísticos. También se decomisaron dosis de droga, 10 vehículos y 16 motocicletas.

En uno de los domicilios intervenidos fue localizada y liberada una persona que permanecía en cautiverio, quien recibió auxilio inmediato por parte de los agentes participantes, además recibió atención médica y orientación para formalizar la denuncia ante la autoridad ministerial.

Las personas detenidas fueron informadas de sus derechos y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, instancia que determinará su situación jurídica.

