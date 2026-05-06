Gobierno anuncia programa de apoyo a deudores de Financiera Nacional; así operará

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un nuevo programa dirigido a personas con deudas contraídas con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero en proceso de liquidación, con el objetivo de aliviar la carga financiera de miles de pequeños productores.

En este sentido y en el marco de la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Mónica Fernández Balboa, detalló que el programa contempla la condonación o reducción de adeudos, particularmente para sectores vulnerables como mujeres y pequeños agricultores.

De acuerdo con cifras oficiales, existen al menos 13 mil 404 mujeres con créditos impagables, muchas de ellas en cartera vencida, quienes serán beneficiadas directamente con este esquema. En total, se estima que más de 60 mil personas mantienen deudas con esta institución financiera.

Son cerca de 70 mil personas que tienen deudas con la Financiera Nacional. En México las mexicanas y los mexicanos son muy buenos pagadores, el pueblo de México no es el que dice tengo una deuda y no quiero pagar, al revés, la gente quiere pagar sus deudas. Pero hay veces que no se puede porque les ponen tantos intereses, hasta el 100 por ciento anual”, externó.

La mandataria subrayó que gran parte de los deudores no ha podido cumplir con sus obligaciones debido a los altos intereses, que en algunos casos alcanzan hasta el 100 por ciento anual, así como a prácticas de cobro agresivas por parte de despachos externos.

En México, las y los ciudadanos son responsables con sus deudas; el problema es cuando los intereses se vuelven impagables”, señaló.

Requisitos para acceder al programa

Las autoridades informaron que el programa no solo contempla la reducción o eliminación de adeudos, sino también beneficios adicionales como la liberación de garantías, la actualización del historial en el buró de crédito y la posibilidad de acceder a nuevos financiamientos.

Para incorporarse al programa, los interesados deberán acudir personalmente a los centros de atención designados y presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente.

Identificación oficial vigente. Clave Única de Registro de Población (CURP).

Número de crédito o información relacionada.

El gobierno federal destacó que esta medida busca ofrecer soluciones definitivas a quienes enfrentan dificultades económicas, al tiempo que impulsa la reactivación del sector agropecuario en el país.

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fdm