Senador del PVEM pide frenar Plan B electoral y alerta fracturas legislativas

La crisis derivada de la reforma electoral conocida como Plan B evidenció tensiones dentro de la alianza legislativa, luego de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) advirtiera que Morena no puede actuar de forma totalitaria pese a contar con mayoría en el Congreso. Así lo señaló el senador Luis Armando Melgar Bravo al referirse al debate interno rumbo al proceso electoral de 2027.

En entrevista con Ivonne Melgar para la Primera Emisión de Imagen Radio, el legislador sostuvo que el futuro de la coalición también depende de la ideología y autonomía política de cada instituto.

Grietas en la alianza rumbo a 2027

Las discusiones sobre aspirantes y la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum dejaron ver fracturas dentro de la coalición que actualmente garantiza la mayoría absoluta en el Congreso.

Uno de los puntos de confrontación es la posible nominación de la senadora Ruth González Silva en San Luis Potosí, lo que ha generado tensiones entre los partidos aliados.

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El senador fue enfático:

Si Morena quiere competir, que compita, que muestre los números que tiene. Y si no, pues que respete donde nos toque, lo mismo haremos para ellos. Lo que no se puede es que ellos decidan por nosotros. Eso no se puede”.

Preocupaciones sobre el contenido del Plan B

Aunque la semana pasada se presumió una alianza entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el PVEM para aprobar la reforma, Melgar Bravo expresó preocupación por el contenido del documento, que aún no ha sido discutido formalmente en comisiones.

Subrayó que los legisladores no pueden comprometer su respaldo de forma automática:

No se pueden comprometer los votos en paquete. Cada uno tiene que ser congruente y coherente con un pensar y una definición”.

Revocación de mandato y equidad electoral

Uno de los temas que más inquieta al senador es la propuesta relacionada con la revocación de mandato, especialmente si se realiza de manera concurrente con otros comicios.

Advirtió que ello podría vulnerar la equidad:

No puede ser concurrente porque rompe el principio de equidad. Segundo, no puede haber promoción porque rompe el principio de equidad. Todo lo que debe regir un proceso electoral es que nadie tenga una ventaja sobre otro”.

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Añadió que Morena ya cuenta con una mayoría derivada de la elección de 2024, por lo que otorgarle ventajas adicionales comprometería la imparcialidad del proceso.

Posibles ajustes y llamado a debate de fondo

Frente al debate, Melgar planteó como alternativa definir con claridad el concepto de promoción dentro de la legislación electoral para evitar interpretaciones ambiguas.

Hoy, como viene la iniciativa, no está con claridad qué es promoción. Las cosas como son, qué se puede y qué no se puede de acuerdo con una definición”.

Asimismo, coincidió con la postura del PT en la necesidad de abrir una discusión profunda sobre la reforma:

Eso es lo que merece la democracia en México, que no veamos de manera superficial cosas que son fundamentales para la equidad y la sana competencia”.

Pese al escenario complejo, el senador confió en que se lograrán acuerdos para modificar el Plan B, aunque reiteró dos condiciones clave: evitar la concurrencia con elecciones intermedias y precisar legalmente qué constituye promoción política.

«pev»