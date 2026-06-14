En Ciudad Juárez, Ariadna Montiel instala el Consejo Municipal más grande de Morena en el país

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, encabezó la instalación del Consejo Municipal de los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación en Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual calificó como el más grande del país.

A través de sus redes sociales, la dirigente nacional destacó que el acto se llevó a cabo en una de las ciudades más representativas de la frontera norte, a la que describió como el lugar “donde inicia la patria”, en referencia a la importancia histórica y estratégica de Ciudad Juárez para México.

Durante el encuentro con militantes y simpatizantes, Montiel Reyes subrayó que la organización territorial es una de las principales fortalezas del movimiento de la Cuarta Transformación, por lo que llamó a continuar fortaleciendo los trabajos de los comités seccionales en todo el territorio nacional.

La líder morenista reconoció el esfuerzo de los habitantes de Ciudad Juárez y aseguró que el trabajo y la perseverancia son características que distinguen a la población de esta región fronteriza.

Asimismo, reiteró que Morena mantendrá una estrecha vinculación con la ciudadanía para impulsar acciones que contribuyan al bienestar social y al desarrollo de las comunidades.