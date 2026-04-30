“No vamos a cubrir a nadie, pero debe haber pruebas claras”: Claudia Sheinbaum

Luego de que el gobierno de Estados Unidos acusara al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, por vínculos con el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no encubrirá a nadie, sin embargo, subrayó que para proceder en contra del mandatario estatal debe haber pruebas claras en su contra.

Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia: nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, indicó.

Durante su conferencia matutina, la mandataria dio a conocer un comunicado sobre el caso en el que subrayó que su postura se basa en la verdad, la justicia y la soberanía.

Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Ésta es nuestra posición”, expuso la titular del Ejecutivo federal.

La primera presidenta del país reiteró que México no permitirá ningún tipo de injerencia extranjera en asuntos internos. Especial / Fernando Dávila

Insistió en que si la Fiscalía General de la República (FGR) encuentra elementos que comprueben la relación, se procederá en contra del gobernador y de los demás funcionarios acusados.

Caso Rocha Moya: No se cubrirá a nadie, asegura Claudia Sheinbaum

Al hablar del caso que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, acusados por Estados Unidos de nexos con el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que si la Fiscalía General de la República (FGR) encuentra elementos que comprueben la relación, se procederá y no se encubrirá a nadie.

Mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía, es decir, si la fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción.

“Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, dijo Sheinbaum al dar a conocer un comunicado sobre el caso.

La mandataria federal consideró que el tema contra Rocha Moya y otras 9 personas tiene rasgos políticos. Foto: AFP.

No se acepta injerencia de otros países

La mandataria federal puntualizó que México no acepta que haya injerencia de otros países en casos como el de la presunta vinculación del gobernador de Sinaloa con la delincuencia organizada.

En la rueda de prensa matutina, la Presidenta dijo que en la documentación enviada por la Corte Sur de Nueva York en la que se solicita la detención de Rocha con fines de extradición, no se presentaron pruebas concretas del vínculo del gobernador con el Cártel de Sinaloa, y consideró que el tema tiene rasgos políticos.

Insistió en que el caso es inédito al solicitarse la detención de un gobernador en funciones.

“Si no existen pruebas claras es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es política.

Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Ésta es nuestra posición”, expuso.

La titular del Ejecutivo insistió en que la solicitud de detención con fines de extradición contra Rocha y otras ocho personas no se presentó una sola prueba concreta que sustente sus acusaciones.

“De acuerdo con tratados internacionales, ayer nos lo hizo saber la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene que haber una parte de confidencialidad en todo esto, sin embargo, publican este documento (lo presentó en la pantalla de apoyo).

Hace un relato muy largo, escrito. Cuando decimos pruebas, es pruebas, no es nada más un dicho de una persona, tiene que haber pruebas contundentes, conforme a la legislación mexicana. Recuerden que nuestro sistema penal acusatorio ya no es como en el pasado, sino que tiene que haber pruebas contundentes para que seguir una orden de aprehensión”, consideró.

La Presidenta indicó que tuvo una llamada telefónica el miércoles con Rocha, en la que le externó los dos ejes de su postura: que se trata de un intento de injerencia de Estados Unidos en un tema que compete a las autoridades mexicanas, pero que en caso de encontrarse algún vínculo con la delincuencia organizada se tendrá que hacer cumplir la ley.

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