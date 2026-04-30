Precios del petróleo caen a 104 tras alcanzar máximo de 126 dólares

Los precios del crudo vivieron este jueves una jornada de extrema volatilidad, reflejo de un mercado que ha dejado atrás la expectativa de una crisis breve para asumir un escenario de escasez prolongada. El barril de Brent del mar del Norte superó momentáneamente los 126 dólares —su nivel más alto en cuatro años— antes de retroceder con fuerza hasta los 113.80 dólares hacia las 12:50 GMT. En paralelo, el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, cayó un 2.65% hasta situarse en 104.05 dólares.

La brusca oscilación de precios responde al estancamiento de la guerra en Oriente Medio y al creciente temor de que el bloqueo del estrecho de Ormuz —arteria clave para el suministro energético global— se prolongue más allá de lo previsto. Este punto estratégico canaliza cerca de una quinta parte del petróleo mundial, por lo que cualquier interrupción sostenida impacta de inmediato en las expectativas del mercado.

Mercado asume una crisis energética más duradera

El cambio de narrativa ha sido abrupto. Hace apenas semanas, los operadores apostaban por una resolución relativamente rápida del conflicto. Sin embargo, ese escenario ha perdido fuerza. “El espejismo de una crisis pasajera se ha esfumado”, coinciden analistas del sector, en un contexto donde la incertidumbre geopolítica domina las decisiones de inversión.

De acuerdo con expertos de DNB Carnegie, el comportamiento del Brent también está condicionado por factores técnicos. El contrato actualmente negociado, con vencimiento en junio, será reemplazado por el de julio, lo que introduce nuevas expectativas en torno a una eventual mejora de la situación. Este ajuste podría presionar los precios a la baja en el corto plazo.

En esa misma línea, el analista Naveen Das, de la firma Kpler, explicó que “la fuerte volatilidad puede deberse a que el mercado toma en consideración el próximo contrato”, lo que genera movimientos correctivos tras las subidas recientes.

El trasfondo sigue siendo eminentemente político. El endurecimiento del discurso de Donald Trump respecto a Irán ha añadido presión a los mercados energéticos. Según Ole R. Hvalbye, analista de SEB, el mandatario estadounidense “no parece tener prisa para alcanzar un acuerdo”, lo que eleva el riesgo de una escalada prolongada.

A ello se suma la información difundida por Axios, que señala que altos mandos militares presentarán al presidente distintas opciones para nuevas operaciones contra Irán. Este tipo de movimientos refuerza la percepción de que el conflicto podría intensificarse en lugar de resolverse.

Riesgo de interrupciones estructurales en el suministro

Las implicaciones de una escalada son significativas. Mientras persista el conflicto, las exportaciones de crudo desde el Golfo Pérsico —que dependen en gran medida del paso por Ormuz— seguirán limitadas. Esta restricción ya está siendo incorporada en los precios.

Norman Liebke, analista de Commerzbank, advierte que el impacto dependerá de la magnitud de las acciones militares. “Un ataque táctico limitado probablemente provocaría un aumento de precios de corta duración, pero una escalada en varias fases podría generar una perturbación estructural y prolongada de la oferta”, sostiene.

El comportamiento del petróleo en esta jornada confirma una tendencia más amplia: la volatilidad ha dejado de ser un fenómeno puntual para convertirse en un rasgo estructural del mercado energético global. La combinación de factores técnicos —como los vencimientos de contratos— y geopolíticos —como el conflicto en Oriente Medio— seguirá marcando el rumbo de los precios en el corto y mediano plazo.

En este contexto, los inversores y analistas coinciden en que el mercado ha entrado en una fase donde la previsibilidad es limitada y los riesgos al alza continúan dominando. La evolución del conflicto y cualquier señal sobre el estrecho de Ormuz serán determinantes para anticipar los próximos movimientos del crudo.

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