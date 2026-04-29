Se “enciende” la Permanente y no por el calor… sino por el caso Rocha Moya

La instalación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión casi llegó hasta los golpes esta noche cuando senadores y diputados de Morena intentaron impedir que el senador del PAN, Ricardo Anaya, hiciera uso de la palabra.

Anaya Cortés intentaba iniciar un debate sobre las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El tema intentó ser censurado por diputados y senadores de Morena, encabezados por el diputado Gabriel Hernández, quien buscaba con empujones y gritos que Anaya fuera retirado del atril.

“Si creen que gritando van a impedir que se haga justicia, se equivocan. Griten todo lo que quieran, yo voy a seguir hablando”, decía Ricardo Anaya.

El senador del PRI, Manuel Añorve, presidente en funciones de la Comisión Permanente, intentaba poner orden, mientras con un megáfono la senadora del PAN, Lilly Téllez, acusaba a Gabriel Hernández de también servir al narcotráfico.

“Son el brazo legislativo del crimen organizado. Son los legisladores de los cárteles. Le pido (Gabriel Hernández) que se vaya de aquí ¡Fuera de aquí!”, enfatizó.

El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara pidió una moción de orden y afirmó que México nunca va a bloquear ninguna investigación y que la fiscalía ya dio su postura.

“Y ese nerviosismo, en mi moción de orden que te pido cumplas (le decía a Manuel Añorve), porque aunque sea breve tu presencia ahí en esa silla, dirigiendo esta reunión, y espero que sea muy breve, porque son todas las mañas que tienen para engañar a la gente.

“Decirle que no somos iguales. México nunca va a bloquear ninguna investigación. Ya la fiscalía dio su posición. Aclaro que no somos iguales. Aquí no cubrimos a delincuentes”, enfatizó el legislador de Morena.

Finalmente Añorve logró que senadores de Morena y del PAN dejaran de ocupar la tribuna para que pudiera hablar brevemente Ricardo Anaya.