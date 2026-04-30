‘No a narrativas sin sustento’; alcaldes de Sinaloa cierran filas y cobijan a Rocha Moya

Un total de 18 de los 20 presidentes municipales de Sinaloa, hicieron público un desplegado conjunto en respaldo al gobernador Rubén Rocha Moya, tras las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El posicionamiento colectivo subraya una exigencia central: evitar juicios anticipados y respetar el debido proceso, en medio de señalamientos que han sacudido el escenario político local.

El documento, firmado por una amplia mayoría de alcaldes —incluidos los de municipios clave como Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave—, plantea que no debe construirse una “narrativa de culpabilidad” sin pruebas concluyentes. Aunque el respaldo es significativo, la ausencia de dos ediles evidencia fisuras dentro del bloque municipal, en un momento de alta tensión institucional.

Respaldo en medio de acusaciones en EU

El pronunciamiento se produce tras la acusación formal presentada el 29 de abril en el Distrito Sur de Nueva York por autoridades estadounidenses. Según el expediente, el gobernador Rocha Moya y varios funcionarios habrían participado en una presunta red de colaboración con la facción conocida como Los Chapitos, vinculada al Cártel de Sinaloa.

La investigación sostiene que el mandatario habría recibido apoyo político para acceder al cargo y, posteriormente, habría facilitado protección e información estratégica a la organización criminal para el tráfico de drogas como fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos. El documento judicial describe una supuesta estructura de corrupción que operaba mediante sobornos millonarios y que permitía a la organización actuar con relativa impunidad.

Entre los señalados también figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez, el secretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, así como mandos policiales y funcionarios de seguridad estatal y municipal.

Desplegado de alcaldes de Sinaloa en apoyo a Rocha Moya. Facebook

Debido proceso y presunción de inocencia

Frente a este escenario, los alcaldes firmantes centraron su posicionamiento en tres principios: el respeto al Estado de derecho, la presunción de inocencia y la defensa de la soberanía nacional. En el desplegado, los munícipes advierten que ninguna acusación debe estar por encima de las instituciones mexicanas ni de los procedimientos legales establecidos.

El caso debe conducirse con apego irrestricto al debido proceso”, señalan en el documento, en el que también cuestionan la solidez de los señalamientos al indicar que no se acompañan de pruebas suficientes, según lo referido por la Fiscalía General de la República.

El texto insiste en la necesidad de prudencia política y llama a evitar interpretaciones que puedan vulnerar derechos fundamentales. La postura, más que un respaldo jurídico, representa una señal de cohesión política en torno al gobernador, en un momento donde las presiones externas e internas convergen.

A pesar del respaldo mayoritario, el hecho de que dos alcaldes no hayan firmado el desplegado introduce un matiz relevante. La falta de unanimidad sugiere posibles diferencias dentro del ámbito municipal, aunque hasta ahora no se han hecho públicas las razones de esta ausencia.

Tampoco se ha informado de una respuesta oficial por parte del Gobierno estatal tras la difusión del documento, lo que mantiene abierto el margen de interpretación sobre la estrategia institucional frente a la acusación internacional.

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