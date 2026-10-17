Presidenta pide a población a extremar precauciones por huracán Trudy

La presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a la población a extremar precauciones ante los efectos combinados del huracán Trudy de categoría 1 en el Océano Pacífico, así como por el frente frío número 2 en el Golfo de México.

Mediante su cuenta oficial de X, la jefa del Ejecutivo expresó que ambos fenómenos meteorológicos mantendrán un temporal de lluvias intensas durante las próximas 36 a 48 horas en Colima, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz.

Exhortamos a la población a extremar precauciones ante el paso del huracán Trudy categoría 1 en el océano Pacífico y el frente frío número 2 en el golfo de México, que provocarán lluvias durante las próximas 36-48 horas en Colima, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz; es importante atender recomendaciones de autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil", pidió.

La mandataria federal expresó que, de acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán Trudy se localiza aproximadamente a 220 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima y a 465 kilómetros al oeste de Acapulco, Guerrero.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que su circulación, en interacción con la masa de aire frío del golfo, generará precipitaciones significativas en Colima, Michoacán, Jalisco, Nayarit y Guerrero.

En la región sureste y Golfo, sus efectos también afectarán a Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz.

La presidenta Sheinbaum Pardo señaló que, ante el incremento del oleaje y las rachas de viento, la Secretaría de Marina (Semar) determinó el cierre total de puertos a todo tipo de embarcaciones en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Claudia Sheinbaum reportó que el Sistema Nacional de Protección Civil hace un llamado estricto a las comunidades afectadas para atender las recomendaciones de los cuerpos de emergencia, ubicar refugios temporales y seguir la evolución de los fenómenos únicamente a través de los canales oficiales de comunicación.