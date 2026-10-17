¿Quién es GDC Desarrollos, la desarrolladora detrás de Casa Condesa?

Ciudad de México.— Detrás de Casa Condesa hay una empresa que lleva casi dos décadas edificando en la capital: GDC Desarrollos. De acuerdo con la compañía, opera desde hace 19 años, ha concluido 53 proyectos en la Ciudad de México y otros mercados, y mantiene más de 25 desarrollos en su portafolio.

La Condesa, una de las colonias consolidadas de la capital, es uno de los puntos donde GDC Desarrollos tiene proyectos: Casa Condesa y Work Lab Condesa llevan el nombre de la colonia. Este perfil reúne, con datos de la propia empresa, quién la dirige, dónde trabaja y cómo organiza su operación.

Quién la dirige y cómo organiza su operación

Al frente de la compañía está Santiago Morales Broc, director general. Según la empresa, el mismo equipo que proyecta los edificios se encarga de levantarlos, un esquema que en el sector se conoce como integración vertical. En lo financiero, la compañía indica que cada desarrollo se sostiene con su propia planeación y que no recurre a créditos puente, un financiamiento de corto plazo con el que algunas desarrolladoras arrancan obra.

Cuatro alcaldías, un portafolio en crecimiento

GDC Desarrollos tiene presencia en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Entre sus proyectos figuran Casa Escandón, Icon Hamburgo e Icon Chapultepec, además de los dos que llevan el nombre de la Condesa. De acuerdo con la compañía, su portafolio incluye desarrollos en preventa, de entrega inmediata y de oficinas. La empresa pertenece a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), el organismo gremial del sector.

La Condesa dentro de su mapa de proyectos

En esta colonia, la compañía desarrolla Casa Condesa y Work Lab Condesa. Según la empresa, las zonas donde trabaja, entre ellas Condesa, Escandón y Juárez, son consolidadas y de alta demanda, y están cerca de corredores corporativos, transporte, oferta cultural y servicios.

Antes de decidir qué construir en cada terreno, la compañía analiza su superficie, su conectividad, los servicios disponibles y el entorno urbano. Por eso, indica, sus edificios se proyectan para el sitio donde se levantan y no repiten un mismo diseño.

Qué ocurre después de la entrega

La compañía respalda sus entregas con una cobertura de tres años contra vicios ocultos. De acuerdo con la empresa, un área de posventa recibe los reportes de los propietarios y les da seguimiento. Durante la etapa de preventa, afirma, documenta los avances de obra para que quienes ya adquirieron un departamento puedan consultarlos.

Quién es GDC Desarrollos, en suma: una desarrolladora con casi dos décadas de operación, presencia en cuatro alcaldías y dos proyectos en la Condesa, según su propia información.