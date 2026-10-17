Buscan a estudiante de 14 años desaparecido en Vícam, Sonora

Familiares y amigos de José Alfredo Lizárraga Arredondo, de 14 años, reportaron su desaparición en Vícam, Sonora, y exigieron la intervención de las autoridades para localizarlo.

De acuerdo con información difundida por medios locales, el adolescente fue visto por última vez el viernes 16 de octubre, alrededor de las 20:00 horas, en el campo de béisbol de la comunidad.

Al momento de su desaparición vestía pantalón negro y camiseta café. El menor es identificado como estudiante de la Escuela Secundaria Técnica número 28 de Vícam.

Ante la falta de información sobre su paradero, familiares y amigos bloquearon la carretera internacional México 15, a la altura de Vícam, para presionar a las autoridades y solicitar que se agilicen las labores de búsqueda.

A través de publicaciones en redes sociales, también pidieron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita localizar al adolescente.

En los mensajes difundidos se proporcionó el número telefónico 644 235 6812 para recibir información sobre su posible paradero. Se recomienda verificar esta línea con las autoridades antes de presentarla como un contacto oficial.

Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre la localización del menor ni sobre la emisión de una ficha oficial de búsqueda por parte de las autoridades estatales.

La desaparición ocurre en una comunidad del sur de Sonora, donde los familiares mantienen la exigencia de que las instancias correspondientes intensifiquen las acciones para encontrar al adolescente.