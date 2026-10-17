Fiscalía General de Chihuahua informa sobre la detención de César Jaregui, ex fiscal de la CIA.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua cumplimentó una orden de aprehensión en contra de César J. M., ex fiscal de la Central de Inteligencia y Análisis (CIA), por su probable participación en delitos relacionados con la presencia e incursión armada de agentes de dicha área durante un operativo ejecutado en un laboratorio clandestino de drogas localizado en la sierra tarahumara.

Gilberto Loya Chávez, encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado, dio a conocer la detención realizada en las últimas horas y enfatizó que el compromiso de la institución es cumplir con la ley.

“Lo dijimos desde el primer día: quien trabaje o haya trabajado en esta fiscalía y cometa un delito, será puesto a disposición de las autoridades”.

El titular de la dependencia precisó que la acción penal no busca desestimar ni desconocer los resultados obtenidos en las labores de campo por la Agencia Estatal de Investigación, la propia Fiscalía ni las Fuerzas Armadas. Sin embargo, aclaró que el objetivo de las indagatorias se centra en la metodología y los procedimientos aplicados durante el despliegue táctico.

Sobre los límites de la actuación policial y ministerial, Loya Chávez fue enfático al señalar que “un buen resultado no justifica violar la ley”, marco en el cual garantizó la transparencia de las investigaciones internas.

Finalmente, el encargado de Despacho reiteró la postura institucional de la dependencia estatal al aseverar que “la Fiscalía General del Estado mantendrá su lucha frontal contra la delincuencia”, sin tolerancia a posibles irregularidades cometidas por exservidores públicos.